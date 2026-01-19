Krypto správy: návrat averzie k riziku 🚨 Bitcoin klesá o 2,5 % v dôsledku negatívnej nálady na Wall Street 📉

Kryptomeny dnes jasne oslabujú. Bitcoin klesol z približne 96 000 USD na 92 000 USD, v súlade s oslabením hlavných akciových indexov a neistotou spôsobenou stupňujúcim sa obchodným napätím medzi Spojenými štátmi a Európou. Ide o ďalšiu – zatiaľ relatívne miernu – vlnu odlivu pákového kapitálu, ktorá však nepomáha kryptomenám znovu získať dynamiku a vrátiť sa do býčieho trendu. Ak čoskoro nedôjde k významnému prílevu kapitálu do BTC trhu, Bitcoin môže zápasiť s udržaním sa nad úrovňou 90 000 USD.
Sentiment ostáva zatiaľ opatrný a zdá sa, že investori sa k BTC nevrátia s agresívnymi nákupmi, kým trend na Wall Street nebude presvedčivejší. Digitálne aktíva sa tak ocitajú v zložitej pozícii – a ak sa Bitcoin rýchlo nevráti späť k 100 000 USD, sektor môže začať dominovať rezignácia a pocit, že „palivo“ na reštart rastu dochádza.
ETF fondy bez presvedčenia
ETF fondy využili posledný odraz na to, aby predávali BTC pri vyšších cenách okolo 95 000–96 000 USD. Podstatné je, že fond Fidelity zaznamenal dve po sebe idúce predajné seansy. BlackRock síce dlhodobo eviduje čistý príliv kapitálu, no objem nových investícií je obmedzený a nestačí na udržanie rastového trendu. Podľa údajov CoinGlass už likvidované long pozície na BTC trhu presiahli 525 miliónov USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Za posledných 30 dní boli čisté toky do Etherea jasne negatívne, pričom v piatok došlo len k miernemu prílevu – necelé 4 milióny USD. Objem obchodovania s ETF na ETH citeľne klesol v porovnaní s jesennými mesiacmi, čo ďalej zvyšuje neistotu ohľadom budúceho smerovania trendu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Grafy Bitcoinu a Etherea (časové rámce H1, D1)
Pri pohľade na dve najväčšie kryptomeny:
-
Na hodinovom grafe (H1) Bitcoin momentálne drží potenciálnu 1:1 korekčnú štruktúru, čo dáva býkom nádej, že úroveň 92 000 USD sa udrží ako kľúčová podpora.
-
Ethereum sa stiahlo k dolnej hranici rastúceho cenového kanála a rastový trend zostáva platný, pokiaľ cena neklesne pod 3 200 USD.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Bitcoin opäť klesol pod kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia) a nedokázal sa nad touto úrovňou udržať dlhšie obdobie. Ak by sa cena dnes vrátila nad 93 600 USD, mohlo by to naznačiť pravdepodobný a rýchly obrat krátkodobého klesajúceho trendu.
Za predpokladu, že dôjde k „ochladeniu“ obchodného napätia medzi USA a Európou, by Bitcoin mohol relatívne rýchlo vymazať panickú reakciu.
Zdroj: xStation5
Ethereum má v posledných dňoch problém preraziť kľúčovú rezistenciu, ktorú tvorí 200-dňový kĺzavý priemer (EMA200) na dennom časovom rámci. Momentálne sa zdá, že oblasť okolo 3 400 USD oddeľuje ETH od širšieho býčieho trhu. Hlavná podpora sa nachádza v psychologickej zóne 3 000 USD, pričom kupujúci by mali udržať cenu nad EMA50 (3 200 USD), ak má momentum zostať zachované.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Šialenstvo na trhu drahých kovov 🚨STRIEBRO prelomilo 101 USD a rastie o 5 %❗
Kakao sa prepadlo o 7 % 📉
Prehľad trhu: PMI formuje európske trhy 🚨
Striebro v januári posilnilo o 40 % a smeruje k 100 USD za uncu 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.