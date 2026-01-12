Kukurica posilnila na dvojtýždenné maximum, trh čaká na zníženie odhadu výnosov v USA

- Cena kukurice vzrástla na dvojtýždenné maximum vďaka očakávanému zníženiu výnosu v USA.
- Cena kukurice vzrástla na dvojtýždenné maximum vďaka očakávanému zníženiu výnosu v USA.
- Odhad výnosu má klesnúť zo 186 na 184 bušlí na aker.
- Napriek poklesu výnosu sa očakáva nárast globálnych zásob.
- USDA správa WASDE nastaví tón pre trh v prvej časti roka.
Futures na kukuricu vzrástli na najvyššiu úroveň za dva týždne, keďže investori očakávajú, že nadchádzajúca mesačná správa Ministerstva poľnohospodárstva USA (USDA) zníži odhad výnosov tohtoročnej úrody v USA.
Analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávajú, že správa WASDE zníži odhad výnosov v priemere z 186 na 184 bušlov na akre. Úroda kukurice v USA, ktorá je najrozšírenejšou plodinou v krajine, je už kompletná. Napriek nižším výnosom však trh neočakáva výrazné zníženie globálnej ponuky. Naopak, očakáva sa, že USDA zvýši svoj odhad globálnych zásob kukurice na sezónu 2025–26 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Podľa Davea Whitcomba zo spoločnosti Peak Trading Research bude nadchádzajúca správa kľúčová pre určenie nálady na trhu na začiatku roka, pričom výnosy kukurice zostanú hlavným faktorom.
Cena kukurice v Chicagu vzrástla až o 0,6 %, čím sa vykompenzovali predchádzajúce straty. Cena pšenice tiež vzrástla a dosiahla dvojtýždňové maximum.
Graf KUKURICA (H1)
Cena kukurice pokračuje v rastúcom trende a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni 448,40, čo je dvojtýždňové maximum. Trh prekonal odpor na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu (446,49) a blíži sa k úrovni 78,6 % (449,18), ktorá je teraz ďalším významným cieľom. Z technického hľadiska bola klesajúca trendová línia prelomená začiatkom januára, čo vyvolalo silnú býčiu vlnu. Cena sa v súčasnosti drží nad kĺzavými priemerkami EMA 50 (445,57) a SMA 100 (444,47), čo potvrdzuje rastúcu dynamiku. Aj CCI (173,0), aj Momentum (100,6) naznačujú významnú kúpnu silu. Objem obchodovania sa počas prelomu tiež zvýšil, čo potvrdzuje aktívny záujem kupujúcich.
Z hľadiska úrovne Fibonacciho je zóna 449,18 v súčasnosti hlavným odporom. Jej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k maximám z konca roka 2025 nad 452,60. Naopak, najbližšia podpora je teraz v oblasti 446,50–444,60, čo bude kľúčové pre udržanie scenára krátkodobého rastu.
Zdroj: xStation5
