Kryptotrh pod tlakom!↘️

Trh s kryptomenami je momentálne pod tlakom z viacerých kľúčových dôvodov:
- Po prvé, makroekonomická neistota a menová politika výrazne obmedzujú chuť investorov po rizikovejších aktívach. Federálny rezervný systém zatiaľ neposkytol jasné signály týkajúce sa ďalšieho zníženia úrokových sadzieb, čo vytvára neistotu medzi investormi. Navyše, silnejší dolár a rastúce obavy o stav svetovej ekonomiky vedú investorov k opatrnosti a znižovaniu expozície voči volatilným aktívam, vrátane kryptomien. V dôsledku toho sme svedkami prudkých poklesov – Bitcoin dnes stráca päť percent a klesá na približne 101 000 dolárov, zatiaľ čo Ethereum oslabuje o viac než 5,7 % a obchoduje sa okolo 3 377 dolárov. Tieto dynamické pohyby jasne ukazujú, ako silno trh reaguje na súčasné rizikové faktory.
- Po druhé, vysoká páka a rýchle likvidácie long pozícií prispeli k prudkému poklesu cien. Prerazenie kľúčových úrovní podpory spustilo automatické predajné príkazy, čím sa prehĺbila korekcia a došlo k reťazovej reakcii likvidácií. Tento jav je obzvlášť výrazný na volatilnom trhu, kde aj malé výkyvy môžu spôsobiť významné cenové pohyby v krátkom čase.
- Po tretie, odlev kapitálu z ETF a obmedzený záujem inštitucionálnych investorov oslabujú trhovú podporu. Investičné fondy viazané na kryptomeny zaznamenávajú odlivy prostriedkov, a prílev nových investorov aj aktivita veľkých hráčov zostávajú mierne. Slabšia inštitucionálna podpora robí trh náchylnejším na krátkodobé výkyvy a náhle korekcie.
- Po štvrté, trhový sentiment a technické faktory zosilňujú predajný tlak. Indexy nálady, ako napríklad „Fear and Greed“ index, ukazujú na výrazný strach a opatrnosť medzi účastníkmi trhu. Z technického hľadiska zvyšuje riziko ďalších poklesov prerazenie dôležitých support úrovní, slabé sviečkové formácie a klesajúca likvidita. Výsledkom je kombinácia makroekonomických, technických a psychologických faktorov, ktorá vedie k slabosti trhu a vyššej volatilite cien kryptomien.
Zdroj: xStation5
