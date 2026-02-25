Lowe's očakáva slabší rok. Rast amerického trhu s nehnuteľnosťami spomaľuje 🏠

- Predpokladaný výnos na rok 2026: 0–2 %, čo je menej ako očakávania trhu.
- Predpokladaný výnos na rok 2026: 0–2 %, čo je menej ako očakávania trhu.
- Odhad EPS: 12,25–12,75 USD, čo je menej ako konsenzus.
- Slabý trh s nehnuteľnosťami a odklad renovácií.
- 4. štvrťrok prekonal očakávania, ale výhľad zostáva opatrný.
Americký reťazec Lowe's zverejnil opatrný výhľad na rok 2026, ktorý zaostal za očakávaniami trhu. Spoločnosť predpokladá pokračujúci pokles spotrebiteľských výdavkov, najmä v drahšom segmente renovácií.
Akcie klesli pred začiatkom obchodovania takmer o 4 %.
Slabší výhľad ako u konkurentov
Lowe's očakáva, že porovnateľný predaj v roku 2026 porastie o 0 až 2 %, čo je menej ako priemerný odhad analytikov, ktorý sa pohybuje okolo 2 %. Upravený zisk na akciu by sa mal pohybovať v rozmedzí 12,25 až 12,75 USD, zatiaľ čo trh očakával približne 12,95 USD.
V porovnaní s konkurenčnou spoločnosťou Home Depot je výhľad opatrnejší. Home Depot viac profituje z profesionálneho segmentu (Pro), zatiaľ čo Lowe's je viac závislý od zákazníkov z oblasti DIY, ktorí teraz odkladajú väčšie projekty, ako sú renovácia kuchyne a výmena podlahy.
Trh s bývaním pod tlakom
Trh s nehnuteľnosťami v USA zostáva utlmený z dôvodu:
- Vyšších úrokových sadzieb hypoték
- Obmedzenej ponuky nehnuteľností
- Slabšia dôvera spotrebiteľov
Predaj existujúcich domov v USA v januári klesol na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky, čo negatívne ovplyvňuje dopyt po renováciách a zariadení domácností.
Pozitívne body vo výsledkoch
Napriek opatrnému výhľadu priniesol štvrtý štvrťrok lepšie čísla:
- Porovnateľný predaj vzrástol o 1,3 %
- Upravený zisk na akciu dosiahol 1,98 USD (odhad 1,94 USD)
Zároveň vedenie pokračuje v optimalizácii nákladov, prepúšťaní zamestnancov a zefektívňovaní prevádzky s cieľom chrániť marže v období slabšieho dopytu.
