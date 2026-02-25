Diageo pod tlakom: Slabší trh v USA a Číne núti spoločnosť znížiť dividendy 🥃

- Diageo znížila svoj výhľad tržieb na rok 2026 na −2 až −3 %.
- Tržby v USA klesli o 9,3 %, pričom značka Don Julio zaznamenala pokles o viac ako 23 %.
- Dividenda bola znížená na 20 pencí, s minimom 50 pencí ročne.
- Prioritou je teraz zníženie zadlženosti a stabilizácia rastu.
Spoločnosť Diageo oznámila svoje druhé zníženie prognózy za posledné štyri mesiace a výrazne znížila aj dividendy. Prvé výsledky pod vedením nového generálneho riaditeľa Davea Lewisa ukázali, že dopyt v USA a Číne zostáva slabý a naďalej negatívne ovplyvňuje najväčšieho svetového výrobcu liehovín.
Oslabenie spotrebiteľského dopytu v USA
Tržby v USA medziročne klesli o 9,3 %, pričom segment tequily zaznamenal výrazný pokles. Značka Don Julio, ktorá bola v posledných rokoch kľúčovým motorom rastu, oslabila o viac ako 23 %.
Podľa vedenia spoločnosti sú americkí spotrebitelia pod tlakom z dôvodu:
- Nižšieho disponibilného príjmu
- Prechodu na lacnejšie alternatívy
- Rastúcej cenovej konkurencii
To má negatívny vplyv aj na prémiové značky, ako sú Johnnie Walker a Guinness.
Nový výhľad na rok 2026
Spoločnosť Diageo teraz očakáva, že v roku 2026:
- Organický predaj klesne o 2–3 %
- Organický prevádzkový zisk zostane stagnovať alebo mierne porastie v nízkych jednociferných hodnotách
Pôvodný výhľad predpokladal len mierny pokles tržieb a rastu zisku v nízkych až stredných jednociferných hodnotách. Slabšie výsledky v Číne, neistota ohľadom amerických ciel a zmeny v správaní spotrebiteľov naďalej komplikujú snahy o návrat k rastu.
Výrazné zníženie dividend
Spoločnosť oznámila predbežnú dividendu vo výške 20 centov na akciu, v porovnaní s 40,5 centmi pred rokom. Zároveň stanovila minimálnu ročnú dividendu vo výške 50 centov. Tento krok má pomôcť znížiť dlh, čo je jednou z hlavných priorít nového vedenia.
Tlak investorov a výzvy pre nové vedenie
Dave Lewis prevzal vedenie po odchode bývalej generálnej riaditeľky Debry Crew, počas ktorej funkčného obdobia spoločnosť čelila varovaniam o klesajúcich ziskoch a spomaľovaní rastu. Investori teraz požadujú:
- Zníženie zadlženosti
- Stabilizáciu príjmov
- Jasnú stratégiu na obnovenie rastu
Spoločnosť Diageo tak vstupuje do obdobia reštrukturalizácie uprostred slabšieho globálneho dopytu a meniacich sa preferencií spotrebiteľov.
Graf DGE.UK (D1)
Cena akcií spoločnosti Diageo prudko klesla a teraz sa obchoduje blízko 50 EMA (17,38 GBP) a mierne nad 100 SMA (17,26 GBP). Táto zóna predstavuje kľúčovú technickú podporu. Udržanie tejto úrovne by mohlo znamenať pokračovanie strednodobej stabilizácie, zatiaľ čo jej prelomenie by otvorilo priestor pre pokles späť do rozpätia 16,80 – 17,00 GBP. RSI je na úrovni 50,9, v neutrálnom teritóriu, čo signalizuje rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi po predchádzajúcom prekúpenom stave.
Zdroj: xStation5
