Haleon stráca na dynamike. Slabá chrípková sezóna spomaľuje rast 📉

- Tržby v roku 2025 vzrástli o 3 %, čo je menej, ako očakával trh.
- Slabá chrípková sezóna a nízka dôvera spotrebiteľov v USA.
- Akcie klesli až o 5,6 %.
- Spoločnosť si kladie za cieľ úspory vo výške 800 miliónov libier a očakáva rast vo výške 3-5 % v tomto roku.
Akcie spoločnosti Haleon zaznamenali najväčší intradenný pokles za takmer rok po tom, čo spoločnosť oznámila slabšie výsledky za rok 2025, ako sa očakávalo. Bolo to spôsobené najmä miernou chrípkovou sezónou, ktorá znížila dopyt po voľnopredajných liekoch.
Tržby nedosiahli očakávania
Spoločnosť Haleon uviedla, že tržby v roku 2025 vzrástli o 3 %, čo je menej ako odhady analytikov (3,3 %) a menej ako jej vlastný znížený cieľ (3,5 %). .
Slabší výkon bol obzvlášť evidentný v USA, kde mali negatívny vplyv nasledujúce faktory:
- Nižšia dôvera spotrebiteľov
- Tlak na vyššie ceny
- Slabší dopyt po produktoch, ako je Sensodyne
Predaj liekov proti bolesti, ako sú Panadol a Advil, bol tiež ovplyvnený slabšou sezónou respiračných ochorení. Akcie spoločnosti počas dňa klesli až o 5,6 %, čo je najväčší pokles od apríla 2025.
Výhľad zostáva opatrný
Vedenie očakáva, že slabší dopyt bude pokračovať aspoň do konca chrípkovej sezóny v marci. Pre aktuálny rok spoločnosť očakáva rast predaja o 3–5 % a zachováva svoj strednodobý cieľ 4–6 % ročne. Spoločnosť Haleon, ktorá vznikla odčlenením od farmaceutických gigantov GSK plc a Pfizer Inc., tiež pokračuje v optimalizácii nákladov. Jej cieľom je znížiť náklady najmenej o 800 miliónov libier v priebehu piatich rokov prostredníctvom zefektívnenia svojho portfólia a prevádzky.
Stratégia pre USA
Generálny riaditeľ Brian McNamara uviedol, že spoločnosť neplánuje žiadne významné cenové intervencie, ale v druhom štvrťroku sa zameria na zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie umiestnenia produktov u kľúčových maloobchodníkov. Cieľom je vrátiť americký trh k rastu v priebehu tohto roka.
Graf HLN.UK (D1)
Akcie sa v súčasnosti obchodujú za približne 3,88 libry a po predchádzajúcom raste dochádza k korekcii smerom k dôležitej technickej zóne. Cena sa vracia k EMA 50 (3,86 GBP), ktorá doteraz slúžila ako dynamická podpora krátkodobého rastu. Zostáva však výrazne nad SMA 100 (3,69 GBP), čo potvrdzuje, že strednodobý trend zostáva vzostupný. Kľúčové teraz bude, či EMA 50 vydrží súčasný predajný tlak. RSI je na úrovni 49,0, t. j. v neutrálnej zóne, čo naznačuje rovnováhu medzi ponukou a dopytom po predchádzajúcom prekúpenom stave.
Z hľadiska cenovej štruktúry zostáva najbližšia rezistencia v rozmedzí 4,05 – 4,10 GBP, kde sa nachádzajú nedávne maximá. Naopak, prelomenie podpory okolo 3,85 GBP by mohlo byť nasledované poklesom smerom k oblasti 3,70 GBP, kde sa nachádza SMA 100 a predchádzajúce konsolidačné rozpätie.
Zdroj: xStation5
