Medené clá: Nie také hrozivé, ako sa očakávalo?

Dňa 30. júla 2025 prezident Donald Trump oznámil zavedenie 50 % ciel na vybrané medené produkty, pričom kľúčovo vyňal rafinovanú meď, teda najvýznamnejšiu obchodovanú formu tejto komodity. Toto rozhodnutie spôsobilo najväčší historický prepad cien medi na americkej burze COMEX, zatiaľ čo Londýnska burza kovov (LME) zostala stabilná. Hoci ceny na LME v úvode tiež poklesli, v blízkom období sa očakáva cenová konvergencia, a to predovšetkým v dôsledku úprav cien v USA, nie v Európe.
Aké rozhodnutie Trump prijal?
Od 1. augusta 2025 bude platiť 50 % clo na tieto skupiny medených výrobkov:
-
Polotovary z medi: rúry, drôty, tyče, plechy, trubičky
-
Medené komponenty: tvarovky, elektrické káble, konektory
-
Produkty s vysokým obsahom medi: transformátory, elektromotory
-
Hotové výrobky: elektroinštalácie, vykurovacie systémy
Kľúčové výnimky z ciel
Trump sa strategicky rozhodol vyňať zásadné vstupy do výroby, konkrétne:
-
Rafinovaná meď (katódy): hlavná a najčistejšia obchodná forma
-
Medené rudy a koncentráty: základné suroviny
-
Medený šrot: recyklovateľný materiál
-
Surová meď a anódy: medziprodukty v rafinačnom procese
Ako zareagoval trh?
Ceny medi na COMEXe, ktoré si dlhodobo udržiavali prémiu nad 30 % voči cenám na LME, včera zaznamenali najväčší jednodenný prepad v histórii. Cena sa okamžite prepadla o približne 20 %, čím takmer úplne zmizla COMEX-LME prémia. Treba zdôrazniť, že za posledných šesť mesiacov boli v USA výrazne navýšené zásoby medi v očakávaní zavedenia ciel, čo môže teraz viesť k výraznému poklesu domáceho dopytu. Zásoby presiahli 250 000 ton, čo je najvyššia úroveň za viac než 20 rokov. Táto situácia zároveň eliminuje akýkoľvek zisk z arbitráže medzi burzami.
Celý rozdiel v raste od začiatku roka medzi COMEXom a LME úplne zmizol. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Čo ďalej čaká ceny medi na burze LME?
Dnešné poklesy cien na LME boli obmedzené. Takmer úplné odstránenie prémie COMEXu znamenalo, že ceny na LME nemohli výrazne rásť. Napriek tomu by sa význam LME mohol opäť zvýrazniť po odstránení rizík spojených s možným zastavením amerického obchodu. Treba si všimnúť, že zásoby medi na svetových burzách sa v poslednom období mierne zvýšili, čo môže brzdiť ďalší rast cien, zatiaľ čo zásoby v Číne sa naopak znižujú. Okrem toho čínsky úverový impulz – predikčný indikátor vývoja cien medi – zreteľne rastie, čo môže signalizovať mierne pozitívne vyhliadky v strednodobom horizonte. Na trhu LME sa zároveň môže objaviť prílev investorov presúvajúcich sa z amerického trhu, čo by mohlo zmierniť obavy z nadmernej volatility.
Globálne zásoby medi sa v poslednom období zvýšili, no z historického hľadiska zostávajú nízke. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Zásoby medi na Šanghajskej burze klesli na najnižšiu úroveň od roku 2024. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Úverový impulz stúpa na najvyššiu úroveň od novembra 2024. Úverový impulz je predstihový ukazovateľ pre ceny medi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Čile a Peru: Kľúčoví víťazi
Väčšina dodávok medi do USA pochádzala z Južnej Ameriky, najmä z Čile a Peru. Táto situácia by preto mala pozitívne ovplyvniť ceny medi na burze LME, keďže tieto krajiny nebudú nútené hľadať nové odberateľské trhy. Budú môcť naďalej exportovať rafinovanú meď do USA bez ciel. Naopak Kanada, ktorá prevažne vyváža hotové produkty, bude čeliť podstatne vyššiemu zaťaženiu.
Aj keď americký dolár je aktuálne veľmi silný, v dlhšom horizonte nemožno vylúčiť pozitívny vplyv na čilské peso. V posledných mesiacoch bola korelácia pomerne silná, no v posledných týždňoch sa vývoj oboch mien začal rozchádzať.
USDCLP remains at
USDCLP zostáva na zvýšených úrovniach, no zlepšenie colnej situácie by mohlo pozitívne ovplyvniť meny Južnej Ameriky. Zdroj: xStation5
Cenový výhľad
Ceny medi v poslednom období klesli a negatívne reagovali aj na Trumpovo rozhodnutie vyňať rafinovanú meď – najobchodovanejšiu formu – zo zoznamu produktov podliehajúcich clu. Cena aktuálne testuje lokálne minimá z polovice júla a môže opäť začať reagovať na globálne fundamenty. Kľúčová technická podpora sa nachádza na úrovni 9 500 USD, ďalšia potom mierne nižšie, na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného poklesu. Silnejúci americký dolár momentálne pôsobí negatívne na ceny medi. Trvalé zastavenie rastu by však bolo pravdepodobné iba v prípade globálneho ekonomického kolapsu alebo výrazného rastu ponuky. Hranica 10 000 USD predstavuje významnú technickú bariéru, ktorej prelomenie by si vyžiadalo veľmi silný pozitívny impulz. Nie je vylúčené, že nedávne zrýchlenie čínskych výdavkov bude aj naďalej podporovať globálne ceny medi.
