Meny rozvíjajúcich sa trhov výrazne posilnili, JP Morgan však varuje pred prehriatím

- Meny väčšiny rozvíjajúcich sa trhov posilnili, najmä ghanský cedi, izraelský šekel a mexické peso.
- Česká koruna patrila k najvýkonnejším európskym menám v rámci rozvíjajúcich sa trhov.
- Argentínske peso a turecká líra výrazne oslabili.
- JP Morgan varuje pred prehriatím trhu a odporúča znižiť expozíciu voči menám rozvíjajúcich sa krajín.
Meny rozvíjajúcich sa trhov zažili v poslednom roku výrazné zhodnotenie, a to napriek geopolitickým rizikám a neistote ohľadom amerických ciel. Od tzv. „Liberation Day“ – dňa zavedenia ciel USA v apríli minulého roka – posilnila väčšina týchto mien voči doláru, čo odráža návrat dôvery investorov, záujem o vyššie výnosy a oslabenie dolára o takmer 10 %.
Najväčšie zhodnotenie zaznamenal ghanský cedi, ktorý vzrástol o 43 %, nasledovaný izraelským šekelom (+17,7 %), mexickým pesom (+15,4 %) a juhoafrickým random (+14,1 %). Výrazné posilnenie sa týkalo aj českej koruny a maďarského forintu, ktoré pridali zhodne 9,8 % a 10,7 %. Z regiónu strednej Európy sa dobre darilo aj poľskému zlotému (+5,5 %).
Naopak, najväčší prepad postihol argentínske peso (–25,2 %), nasledované tureckou lírou (–12,4 %), indickou rupiou (–5,9 %) a ukrajinskou hrivnou (–4,6 %). Tieto meny naďalej odrážajú hlbšie štrukturálne alebo politické riziká a slabé devízové rezervy.
Výrazný záujem investorov sa prejavil aj vo výkonnosti menových a akciových indexov – menový index MSCI EM posilnil o 7,5 %, zatiaľ čo dlhopisový trh v lokálnych menách vyniesol takmer 20 % a akcie rozvíjajúcich sa trhov vzrástli o 40 %.
Na túto silnú rally zareagovala investičná banka JP Morgan znížením odporúčania pre meny EM z „overweight“ na „market weight“. Banka upozorňuje na preplnené pozície („overcrowding“) a krátkodobé riziko korekcie. Ako príklad uviedla juhoafrický rand, pri ktorom v posledných dňoch zmenila výhľad práve kvôli prehnanému nárastu pozícií investorov. Stratégovia JP Morgan dodávajú, že trh je teraz citlivejší na titulky, ktoré by inak zostali bez reakcie.
Graf USDCZK (D1)
Menový pár USD/CZK sa väčšinu posledných mesiacov nachádzal v klesajúcom trende. Tento pokles sa však zdá byť prerušený – cena totiž prerazila nad klesajúcu trendovú líniu, čím vytvorila prvý signál možného obratu trendu. Aktuálne sa kurz pohybuje na úrovni 20,87 CZK/USD, teda nad dôležitými kĺzavými priemermi – EMA 50 (20,78) aj SMA 100 (20,81). Tento prieraz naznačuje zvyšujúci sa nákupný záujem a možný začiatok rastovej korekcie. Z hľadiska Fibonacciho retracementu je cena teraz nad počiatočnou úrovňou (0,0 až 20,39) a pod rezistenciou na úrovni 21,42 (23,6 %). Momentum sa pohybuje vysoko na hodnote 101,38, čo signalizuje silu rastového impulzu. Takisto Williams %R je v prekúpenej zóne (–14), čo síce môže indikovať krátkodobé spomalenie, no celkovo potvrdzuje prevahu býkov.
Zdroj: xStation5
