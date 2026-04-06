Ekonomický kalendár 📌 EURUSD čaká na údaje US ISM v službách

Dnešná obchodná seansa je netypická, pretože európske trhy sú kvôli Veľkonočnému pondelku zatvorené, a investori sa tak môžu úplne sústrediť na americký trh. Hlavnou makro udalosťou dňa je zverejnenie amerického ISM v službách za marec. To prichádza po slabšom než očakávanom finálnom PMI v službách v USA z minulého týždňa, ktorý naznačil slabšie momentum v sektore. Februárový výsledok ISM bol najsilnejší od roku 2022, čo znamená, že benchmark môže mať problém prekonať predchádzajúcu hodnotu, najmä na pozadí konfliktu na Blízkom východe a rastúcich cien energií.
Ekonomický kalendár
- 16:00, US ISM v službách, marec: očakávanie 54,9 vs. predchádzajúcich 56,1
- Index cien: očakávanie 67 vs. predchádzajúcich 63
- Nové objednávky: očakávanie 56,8 vs. predchádzajúcich 58,6
- Zamestnanosť: očakávanie 51,0 vs. predchádzajúcich 51,6
- 19:00, prejav Donalda Trumpa k vojne v Iráne
Treba očakávať výraznejší rast subindexu cien. Čím väčší bude rozdiel medzi touto zložkou a ukazovateľmi, ako sú nové objednávky alebo podmienky na trhu práce, tým dôveryhodnejšie bude riziko stagflačného prostredia v ekonomike. Vyššie ceny palív znamenajú nižší disponibilný príjem pre milióny domácností, čo je vývoj, ktorý v minulosti často súvisel s korekciami na trhoch alebo s medvedími trhmi.
Dôležité je, že subindex cien priamo neovplyvňuje hlavný súhrnný výsledok ISM, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť výraznejšej korekcie celkového indexu. Zároveň sa nezdá byť príliš pravdepodobné výrazné negatívne prekvapenie po silnejších než očakávaných regionálnych dátach od Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed a Kansas City Fed, ktoré všetky prekonali očakávania. Index cien by sa mohol dostať na úrovne nevídané od roku 2022.
EUR/USD (D1)
Silný výsledok ISM spolu s prudkým rastom indexu cien by mohol výrazne zaťažiť EUR/USD a potenciálne spustiť medvedí impulz na tomto menovom páre. Je vhodné zdôrazniť, že americká ekonomika je voči energetickému šoku výrazne odolnejšia než Európa a je menej vystavená narušeniu dodávok palív. Naopak slabosť naprieč hlavnými ukazovateľmi ISM, s výnimkou cien, by mohla naznačiť pokračovanie konsolidácie v pásme 1,15–1,16.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
