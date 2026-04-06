📈 US100 rastie o 1 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rastú o viac než 1 % a obchodujú sa na najvyššej úrovni od 26. marca, okolo 24 380 bodov. Index posilňuje po tom, čo médiá informovali, že Irán rokuje o možnom 45-dňovom prímerí na Blízkom východe.
- Podľa zdrojov agentúry Reuters Irán odmietol návrh na znovuotvorenie Hormuzského prielivu výmenou za prímerie a zároveň odmietol dodržať akékoľvek stanovené termíny alebo rokovať pod tlakom. Nálada na Wall Street sa však zároveň postupne stabilizuje, a to najmä vďaka očakávaniam konštruktívneho výsledku rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, ktorý by mohol viesť k obnoveniu prevádzky tankerov.
- Donald Trump stanovil termín do 2:00 ráno na dosiahnutie zmiernenia napätia, alebo v opačnom prípade na začatie výrazných útokov na iránsku infraštruktúru. Obe strany zatiaľ podľa všetkého zastávajú pomerne tvrdé vyjednávacie pozície. Irán zároveň pohrozil odvetnými útokmi na infraštruktúru po celom Blízkom východe, vrátane aktív spojených so Spojenými štátmi.
- Spoločnosť Citrini medzitým zverejnila správu, podľa ktorej môžu dátové súbory používané v makroanalýzach a analýzach ropného trhu prehliadať významnú časť skutočnej dopravy tankerov cez Hormuzský prieliv. Podľa tejto správy mnoho plavidiel operuje s vypnutými transpondérmi alebo zámerne uvádza nesprávne údaje.
- Ropa Brent klesla z približne 112 USD za barel na začiatku pondelkovej seansy pod 108 USD v neskorších dopoludňajších hodinách, čo naznačuje čiastočné odznenie geopolitickej rizikovej prémie.
Čo očakávať od dát ISM?
Okrem geopolitiky sa pozornosť investorov presúva na dáta US ISM v službách, ktoré budú zverejnené o 16:00. Februárová hodnota ISM bola najvyššia od roku 2022, čo naznačuje, že prekonanie predchádzajúcej úrovne môže byť v prostredí konfliktu na Blízkom východe a rastúcich cien energií náročné.
- 16:00 – US ISM v službách (marec): očakávanie 54,9 vs. predchádzajúcich 56,1
- Index cien: očakávanie 67 vs. predchádzajúcich 63
- Nové objednávky: očakávanie 56,8 vs. predchádzajúcich 58,6
- Zamestnanosť: očakávanie 51,0 vs. predchádzajúcich 51,6
Očakáva sa výraznejší rast subindexu cien. Čím väčší bude rozdiel medzi cenami a zložkami, ako sú nové objednávky alebo zamestnanosť, tým dôveryhodnejšie bude riziko stagflačného prostredia. Vyššie ceny palív znižujú disponibilné príjmy, čo je vývoj historicky spájaný s korekciami alebo medvedími trhmi.
Dôležité je, že subindex cien sa priamo nezapočítava do súhrnného ukazovateľa ISM, čo môže zvýšiť pravdepodobnosť výraznejšej medzimesačnej korekcie hlavného indexu. Na druhej strane sa prudký pokles javí ako menej pravdepodobný vzhľadom na lepšie než očakávané regionálne dáta od Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed a Kansas City Fed.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
