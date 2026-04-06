Graf dňa 📉 OIL stráca, Citrini hlási vyššiu lodnú dopravu v Hormuzskom prielive (06.04.2026)

Ropa Brent (OIL) začala dnešnú seansu rastom nad 110 USD za barel, no následne sa opäť objavil tlak na pokles. Čiastočne za tým stoja pokračujúce rokovania medzi Iránom a USA po Trumpovom ultimáte. Zároveň spoločnosť Citrini zverejnila analýzu založenú na OSINT, postavenú na pozorovaniach získaných priamo z Hormuzského prielivu. Podľa správy fond nasadil miestny zdroj na sledovanie pohybu tankerov v prielive, aby overil, či skutočné toky zodpovedajú dátam, ktoré používajú globálne fondy, algoritmy a analytici na odhad narušenia dodávok ropy a ďalších kľúčových premenných.
Čo naznačuje správa Citrini?
- Podľa Citrini väčšina hedžových fondov, makro tímov a mediálnych komentátorov vyhodnocuje riziko spojené s Hormuzom pomocou dát AIS, teda signálov z transpondérov vysielaných plavidlami.
- Fond tvrdí, že jeho analytik podpísal na ománskom kontrolnom stanovisku vyhlásenie, že nebude zbierať žiadne dáta, a následne cez kontrolu prepašoval vybavenie vrátane gimbalu, súpravy mikrofónov a fotoaparátu Leica so 150-násobným zoomom.
- Citrini tvrdí, že dátové súbory založené na AIS nemusia zachytávať úplný obraz. Ich zistenia naznačujú, že v štandardných sledovacích systémoch môže v ktorýkoľvek deň chýbať až 50 % skutočnej lodnej dopravy v prielive.
- Niektoré plavidlá podľa správy vypínajú transpondéry, falšujú cieľové destinácie alebo zadávajú zavádzajúce identifikačné údaje, aby znížili dohľadateľnosť a obmedzili riziko zacielenia. Správa tiež spomína prítomnosť iránskej „tieňovej flotily“, ktorá operuje s vypnutými transpondérmi.
- Podľa týchto tvrdení takto prepravovalo ropu viac než 29 plne naložených tankerov, pričom od začiatku konfliktu bol do Malajzie dopravený náklad v hodnote približne 3 miliárd USD.
- Spoľahlivosť týchto zistení je však zatiaľ ťažké nezávisle overiť.
- Ak sú tieto tvrdenia presné, dôsledky môžu byť zásadné. Trh môže nesprávne oceňovať rozsah narušenia dodávok v Hormuzskom prielive. Modely ropného trhu, odhady ponuky aj širšie makro analýzy tak môžu vychádzať zo systematicky neúplných dát.
- Hlavná téza spočíva v tom, že účastníci trhu môžu zamieňať viditeľnosť v systéme AIS za skutočné fyzické toky. V prostredí, kde sú signály zámerne zahmlievané, môže analýza založená len na dashboardoch zaostávať za reálnou situáciou v teréne.
- Citrini uzatvára, že rozdiel medzi dopravou hlásenou cez AIS a skutočným pohybom tankerov môže v súčasnosti predstavovať jednu z najviac podceňovaných premenných na globálnom energetickom trhu.
Graf OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.