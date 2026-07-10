Meta oznamuje vlastné AI čipy. Blíži sa koniec úplnej závislosti od Nvidie?🚨

Meta opäť priťahuje pozornosť trhov, tentoraz nie vďaka ďalšiemu modelu umelej inteligencie, ale rozhodnutiu týkajúcemu sa vlastnej výpočtovej infraštruktúry. Spoločnosť včera informovala, že už od septembra spustí výrobu vlastných AI čipov, ktoré jej majú pomôcť zvýšiť kontrolu nad nákladmi a znížiť závislosť od externých dodávateľov najvyspelejších procesorov. Zároveň sa začiatkom júla objavili informácie, že Meta analyzuje možnosť komerčného využitia časti nevyužitých výpočtových kapacít.
Kombinácia týchto dvoch krokov naznačuje podstatnú zmenu v prístupe najväčších technologických spoločností k umelej inteligencii. Preteky v budovaní AI infraštruktúry stále pokračujú, no čoraz dôležitejšiu úlohu začína hrať nielen rozsah investícií, ale aj efektívnosť ich využitia.
Jedným z najväčších obmedzení rozvoja AI zostával prístup k dostatočnému výpočtovému výkonu. Dopyt po najvyspelejších čipoch Nvidie dlhodobo prevyšoval výrobné kapacity celého ekosystému a najväčšie technologické firmy súperili o prístup k akcelerátorom potrebným na trénovanie a prevádzku čoraz sofistikovanejších modelov.
Trh si však teraz začína klásť ďalšiu otázku: bude samotný rozsah infraštruktúry dostatočným zdrojom konkurenčnej výhody, alebo sa kľúčovým faktorom stane efektívnejšie hospodárenie s obrovskými investíciami do AI?
Vlastný AI čip Mety je súčasťou tejto stratégie. Spoločnosť vyvíja čipy, ktoré majú byť prispôsobené konkrétnym aplikáciám, ako sú odporúčacie systémy, reklama či prevádzka vlastných modelov umelej inteligencie. Cieľom nie je úplné nahradenie riešení Nvidie, ale získanie väčšej kontroly nad infraštruktúrou a potenciálne zníženie výpočtových nákladov.
Podľa dostupných informácií má výroba nových čipov začať v septembri a Meta pri ich vývoji spolupracuje s partnermi z odvetvia polovodičov, vrátane spoločností Broadcom a TSMC. Firma plánuje tiež výrazne navýšiť vlastné výpočtové kapacity, čo potvrdzuje, že rozvoj AI infraštruktúry zostáva jednou z jej najdôležitejších priorít.
Pre Nvidiu to nemusí znamenať priame ohrozenie. Dopyt po najvyspelejších AI akcelerátorov zostáva naďalej obrovský a riešenia tejto spoločnosti sú štandardom pre najnáročnejšie aplikácie. Vlastné čipy vyvíjané hyperscalermi treba vnímať skôr ako snahu o optimalizáciu nákladov a zvýšenie nezávislosti, než ako pokus o úplné odklonenie sa od súčasného modelu.
Zároveň tento krok Mety ukazuje, že trh AI prechádza do ďalšej fázy. Počiatočná fáza sa sústreďovala predovšetkým na zabezpečenie prístupu k hardvéru a čo najrýchlejšiu výstavbu dátových centier. Teraz nadobúda čoraz väčší význam otázka, ako premeniť túto infraštruktúru na reálnu obchodnú hodnotu.
V tomto kontexte sú obzvlášť zaujímavé informácie o možnom predaji nevyužitých výpočtových kapacít zo strany Mety. Ak sa spoločnosť rozhodne sprístupniť časť svojich zdrojov iným subjektom, bol by to signál, že AI infraštruktúra začína byť vnímaná nielen ako interné technologické zázemie, ale aj ako aktívum, ktoré možno dodatočne monetizovať.
Takýto scenár by mal význam pre celý sektor. Trh by mohol postupne prechádzať z fázy, v ktorej bola najdôležitejšia samotná dostupnosť výpočtového výkonu, do etapy, v ktorej bude kľúčová miera využitia existujúcich kapacít. Pre najväčšie technologické firmy to znamená väčší tlak na efektivitu a presnejšie hodnotenie návratnosti investícií do AI.
V krátkodobom horizonte správy od Mety vytvárajú pre sektor polovodičov zmiešaný obraz. Na jednej strane potvrdzujú, že najväčšie technologické firmy naďalej zvyšujú výdavky na umelú inteligenciu a neustupujú od rozširovania infraštruktúry. Plánované navýšenie výpočtových kapacít Mety zostáva pozitívnym signálom pre celý dodávateľský reťazec.
Na druhej strane môže vývoj vlastných čipov v nasledujúcich rokoch postupne obmedzovať časť dopytu po hotových riešeniach dodávaných Nvidiou či AMD. Najväčší klienti týchto spoločností čoraz častejšie siahajú po vlastnom dizajne čipov určených pre konkrétne aplikácie, čo môže zmeniť štruktúru trhu s polovodičmi.
V strednodobom horizonte bude najdôležitejšie to, ako rýchlo vlastné riešenia hyperscalerov dosiahnu požadovanú úroveň výkonu. Ak budú firmy ako Meta, Google či Amazon schopné vytvárať špecializované čipy lepšie prispôsobené ich vlastným potrebám, môže to ovplyvniť budúce rozdelenie trhu AI.
To však neznamená koniec dominancie Nvidie. Spoločnosť si stále udržiava obrovský technologický náskok, rozvinutý ekosystém CUDA a širokú zákaznícku základňu. Pravdepodobnejší scenár predpokladá vznik trhu, na ktorom Nvidia zostane hlavným dodávateľom najuniverzálnejších riešení, zatiaľ čo časť špecializovaných aplikácií budú obsluhovať vlastné čipy najväčších technologických firiem.
Bezpochyby však najväčším rizikom pre celý AI ekosystém zostáva tempo monetizácie súčasných investícií. Výdavky na dátové centrá dosiahli historické úrovne a trh čoraz pozornejšie sleduje, či sa obrovské investície premietajú do primeraného rastu príjmov. Efektívnejšie AI modely, rozvoj lacnejších open source riešení a tlak na znižovanie výpočtových nákladov môžu zmeniť ekonomiku celého odvetvia.
Meta sa teda nachádza vo veľmi zaujímavom bode. Spoločnosť zároveň navyšuje vlastné výpočtové kapacity, vyvíja originálne čipy a hľadá spôsoby, ako lepšie využiť existujúcu infraštruktúru. Nie je to signál konca AI boomu, ale skôr prechodu do ďalšej fázy, v ktorej budú získavať výhodu firmy, ktoré dokážu spojiť rozsah investícií s prevádzkovú efektívnosťou.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Denné zhrnutie – Eskalácia na Blízkom východe. FOMC sa obáva inflácie
US OPEN: Trump ukončuje prímerie, Wall Street sa prepadá do červených čísel
Samsung spúšťa masovú výrobu pamätí pre Nvidiu
Čínsky DeepSeek chystá vlastný AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.