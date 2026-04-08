Meta predstavila Muse Spark ako prvý model svojho tímu pre superinteligenciu

Meta Platforms v stredu predstavila Muse Spark, svoj prvý model umelej inteligencie vyvinutý tímom pre superinteligenciu, ktorý firma vybudovala po nákladnom nábore talentov a internej reštrukturalizácii. Akcie Meta v americkom obchodovaní rástli približne o 4,4 %, keďže investori reagovali na samotné uvedenie modelu aj na signál, že firma začína dodávať produkty z tejto novej AI divízie.
Muse Spark je prvým modelom novej rodiny Muse a spočiatku bude poháňať aplikáciu Meta AI a web Meta AI. Meta uviedla, že v nasledujúcich týždňoch rozšíri nasadenie aj na WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger a svoje AI okuliare, kde model nahradí doterajšie chatboty postavené na Llama.
Čo Muse Spark mení
Reuters uviedol, že Muse Spark je prvým verejne uvedeným produktom tímu, ktorý Meta zostavila minulý rok, aby dobehla konkurentov v pretekoch o AI. Toto uvedenie je dôležité, pretože Meta čelila tlaku, aby ukázala, že jej vysoké výdavky na AI talenty a infraštruktúru sa premieňajú na konkurencieschopné spotrebiteľské produkty.
Meta model opísala ako zámerne malý a rýchly, no zároveň schopný riešiť zložitejšie otázky z oblasti vedy, matematiky a zdravia. Spoločnosť zároveň uviedla, že ďalšia generácia modelu je už vo vývoji, čo naznačuje, že Muse Spark má byť prvým krokom širšieho produktového cyklu, nie jednorazovým uvedením.
Prečo tomu trhy venujú pozornosť
Stávka je pre Meta mimoriadne vysoká, pretože Reuters uviedol, že firma zosilnila svoj AI tlak prostredníctvom nákladného náboru a dohody v hodnote 14,3 mld. USD spojenej s CEO spoločnosti Scale AI Alexom Wangom. Muse Spark sa tak stáva prvým testom toho, či nová AI stratégia Meta dokáže zmenšiť odstup za vedúcimi modelmi v odvetví.
Trhy teraz budú sledovať, ako rýchlo Meta nasadí Muse Spark naprieč svojimi aplikáciami a zariadeniami a či model viditeľne zlepší engagement v Meta AI. Investori sa tiež zamerajú na to, či budú ďalšie verzie Muse schopné posilniť konkurenčnú pozíciu Meta voči OpenAI, Googlu a Anthropic.
