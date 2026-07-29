🚨Micron Technology klesol o 8,9 % - čínska konkurencia a obavy z AI bubliny zasiahli výrobcu pamätí📉

- Akcie Micron klesli o 8,85 % a od júnového maxima sú už približne 34 % nižšie
- Výpredaj podporili obavy z rastúcej konkurencie čínskeho výrobcu DRAM čipov ChangXin Memory Technologies
- Negatívny sentiment prehĺbili aj slabšie výsledky SK Hynix, ktoré zasiahli celý sektor pamäťových čipov
- Napriek korekcii zostávajú fundamenty Micronu silné - v 3. fiškálnom kvartáli firma viac ako zoštvornásobila tržby medziročne
- Trh sa teraz sústreďuje na otázku, či je súčasné tempo rastu dopytu po AI pamätiach dlhodobo udržateľné
- Akcie Micron klesli o 8,85 % a od júnového maxima sú už približne 34 % nižšie
- Výpredaj podporili obavy z rastúcej konkurencie čínskeho výrobcu DRAM čipov ChangXin Memory Technologies
- Negatívny sentiment prehĺbili aj slabšie výsledky SK Hynix, ktoré zasiahli celý sektor pamäťových čipov
- Napriek korekcii zostávajú fundamenty Micronu silné - v 3. fiškálnom kvartáli firma viac ako zoštvornásobila tržby medziročne
- Trh sa teraz sústreďuje na otázku, či je súčasné tempo rastu dopytu po AI pamätiach dlhodobo udržateľné
Akcie Micron Technology uzavreli v utorok 29. júla 2026 na úrovni 820,53 USD, čo predstavuje denný pokles o 8,85 %. Výpredaj prišiel počas prevažne neutrálneho obchodného dňa, keď index S&P 500 posilnil o 0,21 %, zatiaľ čo Nasdaq Composite oslabil o 0,22 %. Micron sa napriek tomu zaradil medzi najstratovejšie tituly na americkom akciovom trhu a od historického maxima z 25. júna 2026 už jeho akcie stratili približne 34 %.
Raketový rok, prudká korekcia
Akcie Micron vzrástli v roku 2026 takmer o 190 %, pričom hlavným motorom bola masívna expanzia trhu s umelou inteligenciou a rastúci dopyt dátových centier po najnovšej infraštruktúre. Za týmto rastom stoja mimoriadne výsledky. Tržby za fiškálny tretí štvrťrok 2026 dosiahli 41,5 miliardy USD, čo predstavuje viac ako štvornásobný medziročný nárast, pričom čistý zisk dosiahol 28,2 miliardy USD. Vedenie spoločnosti zároveň pre štvrtý štvrťrok avizovalo tržby na úrovni 50 miliárd USD s hrubou maržou okolo 86 %. Napriek takto silným fundamentom sa trh od júnového vrcholu otočil a pristúpil k výberom ziskov.
Čo stálo za utorňajším výpredajom
Micron je stiahnutý do viacdňového výpredaja v sektore čipov, ktorý poháňajú najmä dva faktory. Nové obavy, že čínsky konkurent zatlačí ceny pamätí nadol a rastúca skepsa ohľadom výdavkov na AI infraštruktúru. Konkrétnym katalyzátorom bol vstup čínskeho výrobcu DRAM čipov. ChangXin Memory Technologies, čínsky výrobca DRAM čipov, začal obchodovanie na šanghajskej burze Star Market po IPO, ktoré vyzbieralo zhruba 8,5 miliardy USD. Ide o najväčší vstup čínskej polovodičovej firmy na domácu burzu v histórii. Trhový podiel ChangXin Memory Technologies na globálnom trhu s DRAM vzrástol v prvom štvrťroku na 7,6 %, z 4,7 % v predchádzajúcom kvartáli. Podľa trhových projekcií by firma mohla do roku 2030 prekonať Micron v kapacite výroby DRAM.Plánovaná produkcia takmer 350-tisíc wafrov mesačne sa blíži k Micronových 375-tisíc. Okrem toho SK Hynix vykázal výsledky za druhý štvrťrok pod očakávaniami, čo v nočnom obchodovaní spustilo plošný výpredaj amerických akcií v segmente pamätí.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Micron Technology (MU.US, H1)
Zdroj: xStation5
CEO predáva, trh si všíma
Dodatočný tlak na sentiment prinieslo zverejnenie interného predaja. Micron oznámil, že generálny riaditeľ Sanjay Mehrotra predal 28. júla viac ako 40 000 akcií za zhruba 37,3 milióna USD. Transakcie boli realizované v rámci vopred nastaveného plánu Rule 10b5-1, čo znamená, že predaje boli naplánované dávno pred aktuálnym vývojom trhu. Takéto plány majú za cieľ vylúčiť podozrenia, že insideri konajú na základe neverejných informácií. Analytická firma Trivariate Research označila Micron za „najdôležitejšiu akciu na trhu" a opisuje jej titul ako ukazovateľ celého AI cyklu. Táto pozícia logicky zosilňuje optiku akéhokoľvek veľkého insiderského predaja, aj keď bol plánovaný vopred.
Kontext a výhľad
Nedávna korekcia ceny akcií Micron nie je spôsobená náhlym zhoršením fundamentov, ale kombináciou vysokého ocenenia, trhového sentimentu a očakávaní ohľadom konkurenčného boja v odvetví. Akcia zostáva v dlhodobom rastúcom trende. Obchoduje sa 19,4 % nad 100-dňovým kĺzavým priemerom a 68,8 % nad 200-dňovým kĺzavým priemerom. Po mimoriadnych výsledkoch a výraznom raste akcií v roku 2026 sa trh sústreďuje na otázku, či je tempo rastu dopytu po AI pamätiach udržateľné a či nástup čínskej konkurencie nezmení podmienky v odvetví skôr, ako to analytici predpokladali.
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