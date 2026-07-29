Krypto novinky: Stablecoiny v centre diania a Morgan Stanley rozširuje ponuku kryptofondov

Kryptomenový sektor pokračuje v rýchlom vývoji nielen po technologickej, ale aj po regulačnej stránke. Dnešný prehľad prináša novinky o pripravovanej legislatíve v Južnej Kórei, expanzii tradičných finančných inštitúcií do kryptomien aj rastúcom prepájaní blockchainu s umelou inteligenciou.
Južná Kórea pripravuje nový zákon pre kryptomeny 🪙
- Juhokórejský Úrad pre finančné služby (FSC) pripravuje v spolupráci s vládnou Demokratickou stranou nový zákon o digitálnych aktívach, ktorý má zjednotiť doteraz roztrieštenú kryptomenovú legislatívu.
- Návrh má upraviť pravidlá pre stablecoiny, fungovanie kryptobúrz, požiadavky na zverejňovanie informácií, riadenie rizík aj odolnosť obchodných platforiem.
- V súčasnosti čaká v parlamente desať rôznych návrhov zákonov týkajúcich sa kryptomien. Ich schvaľovanie však blokujú spory napríklad o to, či by emitenti stablecoinov naviazaných na juhokórejský won mali byť väčšinovo vlastnení bankami alebo aké obmedzenia majú platiť pre vlastnícku štruktúru kryptobúrz.
Core Scientific profituje z boomu umelej inteligencie
- Americká spoločnosť Core Scientific viac než zdvojnásobila tržby za druhý štvrťrok na 164,2 milióna USD.
- Najväčším zdrojom príjmov sa prvýkrát stali služby dátových centier pre AI a HPC, ktoré priniesli 136,7 milióna USD, zatiaľ čo pred rokom dosiahli iba 10,6 milióna USD.
- Firma síce vykázala účtovnú stratu vo výške 1,15 miliardy USD, tá však bola spôsobená najmä nepeňažnou účtovnou položkou súvisiacou s rastom hodnoty warrantov.
- Core Scientific zároveň oznámila dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou AMD, ktoré zahŕňa až 2,5 GW kapacity dátových centier a potenciálne kontrakty v hodnote presahujúcej 14 miliárd USD.
- Výsledky potvrdzujú pokračujúci trend, keď bývalí bitcoinoví ťažiari presúvajú svoju infraštruktúru smerom k prevádzke dátových centier pre umelú inteligenciu.
Lido chce znížiť počet validátorov Etherea
- Najväčší stakingový protokol Lido predstavil aktualizáciu Curated Module v2, ktorá umožní zvýšiť efektívnu veľkosť jedného validátora z 32 ETH až na 2 048 ETH.
- Ak bude zmena plne implementovaná, počet validátorov v sieti Ethereum by mohol klesnúť z približne 880-tisíc na 628-tisíc, teda zhruba o jednu tretinu.
- Cieľom je znížiť zaťaženie konsenzuálnej vrstvy siete bez toho, aby sa zmenili transakčné poplatky alebo fungovanie samotného blockchainu.
Visa a Morgan Stanley pokračujú v expanzii do kryptomien
- Spoločnosť Visa počas zverejnenia výsledkov predstavila ďalšie kroky svojej stratégie v oblasti stablecoinov.
- Firma chce umožniť partnerom vyrovnávanie platieb prostredníctvom stablecoinov, prepojiť tradičné financie s blockchainom a zapojiť sa do projektu OpenUSD, ktorý má uľahčiť globálne prevody digitálnych dolárov.
- Ďalším významným krokom je rozšírenie ponuky spoločnosti Morgan Stanley, ktorá uviedla na trh nové burzovo obchodované produkty zamerané na Ethereum (ETH) a Solanu (SOL).
- Oba fondy budú časť držaných kryptomien využívať na staking a získané odmeny budú pripisované investorom.
Európske banky budujú spoločný blockchain
- Desať významných európskych finančných inštitúcií založilo projekt Regulated Layer One (RL1), ktorý má vytvoriť spoločnú blockchainovú sieť pre tokenizované aktíva, digitálne dlhopisy a vyrovnanie finančných transakcií.
- Medzi zakladajúcich členov patria napríklad ABN AMRO, DZ Bank, LBBW, Natixis CIB alebo Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
- Cieľom projektu je obmedziť roztrieštenosť blockchainových riešení a vytvoriť jednotnú infraštruktúru pre regulované finančné inštitúcie.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Výsledky SK Hynix: Prehnal trh výpredaj?
🎥 Dve čísla & Anna Píchová: Ako na stock picking?
Graf dňa: AUDUSD klesá za infláciou! Jastrab skladá krídla?
Historický míľnik: Apple po prvýkrát prekonal hranicu 5 biliónov dolárov 💰
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.