Výsledky SK Hynix: Prehnal trh výpredaj?

Kórejský dodávateľ pamätí DRAM a hlavný konkurent Micronu zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026. Napriek mimoriadne silnému rastu zisku akcie spoločnosti klesli až o 9 %.
Kľúčové ukazovatele
- Tržby: Trh očakával približne 84 miliárd KRW, spoločnosť však vykázala „iba“ 79,3 miliardy KRW.
- Napriek sklamaniu ide stále o medziročný rast o 257 %.
- Prevádzkový zisk: Vedenie vykázalo 60,54 miliardy KRW oproti očakávaniu približne 64 miliárd KRW.
- To predstavuje mimoriadny medziročný rast o 557 %, výsledok však stále zaostal za konsenzom približne o 5 %.
- Marža: Jediným jednoznačne pozitívnym bodom pre investorov mohla byť prevádzková marža, ktorá splnila očakávania a dosiahla 76,3 %, čo predstavuje medzikvartálny rast približne o 5 percentuálnych bodov.
Napriek miernemu sklamaniu v hlavných finančných ukazovateľoch existujú dôvody na optimizmus v predajných údajoch.
- Predaje pamätí DRAM a NAND medzikvartálne vzrástli o niekoľko percent až nízke dvojciferné hodnoty. Priemerné ceny sa v závislosti od segmentu zvýšili o 30 až 50 %.
- Predaje podnikových diskov SSD sa medzikvartálne zdvojnásobili.
- Najzmiešanejšou, no zároveň najsľubnejšou oblasťou zostávajú pamäte HBM4. Spoločnosť sa podľa vyjadrení vedenia stále nachádza v „záverečnej fáze“ príprav na sériovú výrobu.
- Oneskorenia v tomto segmente však zjavne negatívne ovplyvňujú výsledky aj náladu investorov.
- Ďalším vnímaným problémom môže byť hotovostná pozícia spoločnosti. Nejde však o jej veľkosť, ale skôr o nedostatočné rozdeľovanie kapitálu akcionárom.
- Vedenie prisľúbilo, že do konca roka predstaví plán distribúcie hotovosti akcionárom, konkrétne podrobnosti však zatiaľ neposkytlo.
Výhlaď
Pre 3. štvrťrok vedenie očakáva medzikvartálny rast objemu DRAM o 10 % a podobný rast pri NAND. Zároveň počíta so zrýchlením výroby HBM4 a kapitálovými výdavkami nepresahujúcimi 50 miliárd KRW.
Tieto očakávania sú mierne pod predstavami investorov, ale naznačujú iba obmedzený tlak na ceny.
Záver
Výsledky spoločnosti boli objektívne dobré, dokonca veľmi dobré. V súčasnom trhovom prostredí však „dobré“ nestačí.
Kľúčovým pojmom pri oceňovaní spoločností s hyperrastom, medzi ktoré v súčasnosti patria SK Hynix aj Micron, je takzvaná terminálna hodnota.
Pri očakávaniach rastu v stovkách percent a vysokých oceňovacích násobkoch znamená aj malé zaostanie za očakávaniami postupne rastúci nominálny rozdiel v odhadovanej terminálnej hodnote spoločnosti.
Najväčším problémom tohto konceptu, no zároveň určitou útechou pre akcionárov, je skutočnosť, že tento mechanizmus už úplne nevysvetľuje reakciu ceny akcií na výsledky. To môže naznačovať iracionálny charakter výpredaja.
Výpredaj tak mohol byť poháňaný skôr náladou alebo špekuláciami než skutočnými prevádzkovými či strategickými problémami.
Očakávať, že spoločnosť udrží súčasné tempo rastu počas niekoľkých ďalších rokov, by bolo veľmi optimistické, ak nie naivné. Aktuálna cena akcií však už zohľadňuje významnú časť rizika spojeného s kvalitou budúcich výsledkov.
Cena akcií SK Hynix vs. očakávania EPS
Pri pohľade na vzťah medzi trhovým konsenzom EPS a cenou akcií je zrejmé, že sa kurz už vrátil na úrovne z konca marca a začiatku apríla, hoci výsledky spoločnosti zostávajú niekoľkonásobne vyššie a mali by si aspoň určitý čas udržať hyperbolické tempo rastu.
Technický pohľad a ocenenie
- P/E sa aktuálne pohybuje okolo 13.
- Forward P/E predstavuje necelé 4.
- PEG (pomer P/E k očakávanému rastu EPS) sa pohybuje približne na úrovni 0,1.
Pre porovnanie, hodnoty pod 1 zvyčajne naznačujú, že je akcia vzhľadom na očakávané tempo rastu podhodnotená.
Z technického pohľadu sa indikátor RSI pohybuje okolo 35 bodov, čo signalizuje prepredané podmienky.
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