Kríza v európskom automobilovom priemysle sa prehlbuje 🚗

Spoločnosť BMW spúšťa rozsiahly program dobrovoľných odchodov, ktorého cieľom je do roku 2027 zrušiť približne 8 000 pracovných miest po celom svete. Väčšina redukcie sa dotkne zamestnancov v Nemecku, najmä v administratíve, výskume, vývoji a plánovaní. Výrobných pracovníkov sa program týkať nebude a znižovanie počtu zamestnancov bude prebiehať prostredníctvom dobrovoľného odstupného.
Nový generálny riaditeľ Milan Nedeljkovic pokračuje v úsporných opatreniach po nedávnom znížení výhľadu hospodárenia. Automobilka čelí kombinácii viacerých negatívnych faktorov – prudkému poklesu dopytu v Číne, silnejúcej konkurencii domácich výrobcov na čele s BYD, americkým clám aj vysokým výrobným nákladom v Európe. BMW očakáva, že súčasné reštrukturalizačné kroky začnú pozitívne prispievať k ziskovosti od roku 2028.
Pod tlakom však nie je iba BMW. Porsche oznámilo, že reštrukturalizácia už začína prinášať prvé výsledky, a preto ponechalo svoj celoročný výhlaď bez zmeny. Spoločnosť plánuje do roku 2035 znížiť počet zamestnancov približne o 20 %, pričom reštrukturalizačné náklady tento rok dosiahnu 300 až 400 miliónov EUR. Vedenie očakáva, že pozitívny vplyv týchto opatrení sa naplno prejaví od roku 2028.
Ani britský výrobca luxusných vozidiel Aston Martin nemá situáciu jednoduchú. Firma síce potvrdila svoj celoročný výhlaď, zároveň však vykázala vyššiu než očakávanú stratu za druhý štvrťrok. Pri stabilizácii hospodárenia sa spolieha na úsporné opatrenia, nové financovanie a rastúce predaje hybridného superšportu Valhalla. Automobilka navyše nedávno získala 550 miliónov GBP nového kapitálu, aby posilnila svoju finančnú pozíciu.
Očakávané prevádzkové marže európskych automobiliek na rok 2026
Zdroj: Bloomberg
Porovnanie očakávaných prevádzkových marží európskych automobiliek na rok 2026 ukazuje výrazné rozdiely v ich ziskovosti. Najnižšiu maržu analytici očakávajú pri BMW, ktoré by malo tento rok dosiahnuť iba 1 %. Mercedes-Benz Cars očakáva približne 3 % a Volkswagen okolo 4 %. Najlepšie si podľa súčasných odhadov vedú Renault a Porsche, pri ktorých sa očakáva prevádzková marža okolo 5,5 %. Údaje dobre ilustrujú, ako výrazne na BMW vplýva oslabenie čínskeho trhu, rastúca konkurencia domácich výrobcov elektromobilov aj tlak na znižovanie nákladov.
Dlhodobý vývoj štvrťročného zisku Aston Martin
Zdroj: Reuters
Hospodárske výsledky Aston Martin ukazujú, že automobilka sa už niekoľko rokov len ťažko vracia k udržateľnej ziskovosti. Za posledné štyri roky vykázala zisk iba v dvoch štvrťrokoch, zatiaľ čo väčšina období skončila záporným výsledkom. Hoci sa vedenie snaží situáciu zlepšiť prostredníctvom úspor, nového financovania a uvedenia modelu Valhalla, spoločnosť zostáva pod tlakom vysokého zadlženia, slabšieho dopytu v Číne aj neistého geopolitického prostredia. Pre investorov preto bude kľúčové, či sa očakávané zlepšenie hospodárenia skutočne prejaví v nasledujúcich rokoch.
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