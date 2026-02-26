Rolls-Royce urýchľuje transformáciu a spúšťa masívny spätný nákup ✈️

- Spätný nákup v hodnote 7–9 miliárd libier za dva roky.
- Cieľ na rok 2028: až 5,2 miliardy libier zisku a 20 % marža.
- Akcie vzrástli za rok o +100 %, trhová hodnota je približne 110 miliárd libier.
- Rast podporený leteckým priemyslom, obranou a energiou pre dátové centrá.
Britská spoločnosť Rolls-Royce Holdings Plc oznámila výrazné zvýšenie svojich strednodobých cieľov a plánuje v priebehu najbližších dvoch rokov odkúpiť akcie v hodnote 7–9 miliárd libier. Približne 2,5 miliardy libier by malo byť realizovaných v tomto roku, pričom spoločnosť v minulom roku odkúpila akcie v hodnote 1 miliardy libier.
Výrazne vyššie ciele do roku 2028
Spoločnosť teraz očakáva, že do roku 2028 dosiahne nasledujúce výsledky:
- Prevádzkový zisk vo výške 4,9 až 5,2 miliardy libier
- Prevádzková marža až 20 %
- Voľný cash flow až 5,3 miliardy libier
Predchádzajúci výhľad predpokladal maximálny prevádzkový zisk 3,9 miliardy libier a marže v rozmedzí 15-17 %. Spoločnosť tiež uviedla, že tohtoročné výsledky by mali dosiahnuť pôvodne plánovaný cieľový rozsah o dva roky skôr, ako sa očakávalo.
Silný dopyt a rast hodnoty
Od vymenovania generálneho riaditeľa Tufana Erginbilgica v roku 2023 prešla spoločnosť významnou transformáciou. Hodnota akcií sa za posledný rok zdvojnásobila a trhová kapitalizácia dosiahla približne 110 miliárd libier.
Rast je primárne poháňaný:
- Silným dopytom po veľkých leteckých motoroch
- Rozšírenie segmentu energetických systémov pre dátové centrá
- Vyššie výdavky vlády na obranu
Prevádzkové marže v divíziách obrany a energetiky vzrástli o viac ako 14 % a očakáva sa ich ďalšie zlepšenie. Spoločnosť tiež oznámila dividendu vo výške 5 pencí na akciu, čo je druhá výplata od začiatku pandémie.
Graf RR.UK (D1)
Akcie spoločnosti Rolls-Royce sa obchodujú za približne 13,15 libry a sú blízko miestnych maxím v oblasti 13,25 libry. Akcie tak potvrdzujú silný rastový trend, ktorý pretrváva už niekoľko mesiacov. Cena zostáva nad kĺzavými priemerkami EMA 50 (12,38 GBP) a SMA 100 (11,74 GBP), čo signalizuje pokračovanie strednodobého a dlhodobého rastového trendu. Okrem toho má EMA 50 stúpajúci sklon a vytvára dynamickú podporu. RSI sa nachádza v hornej časti neutrálnej zóny, ale zatiaľ nedosiahol úrovne prekúpenosti. To naznačuje priestor pre ďalší rast bez výrazného technického prehriatia.
Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či dôjde k prelomeniu úrovne 13,25 GBP. Potvrdenie tohto prelomenia by mohlo otvoriť cestu k ďalším historickým maximám. Naopak, prvá podpora je na úrovni 12,60 GBP, s silnejšou podporou v oblasti 12,40 GBP, kde prechádza EMA 50.
Zdroj: xStation5
