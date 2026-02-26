Puma ruší dividendu a očakáva ďalšie straty 👟

- Puma očakáva v roku 2026 stratu vo výške 50 – 150 miliónov eur a ruší dividendu.
- Očakáva sa, že tržby klesnú o nízke jednociferné percento.
- Spoločnosť investuje 200 miliónov eur do reštrukturalizácie a rozvoja.
- Cieľom je vrátiť sa k ziskovosti v roku 2027 a posilniť svoju konkurencieschopnosť voči Nike a Adidas.
Puma SE očakáva ďalší náročný rok. Nemecká športová značka oznámila, že v roku 2026 očakáva prevádzkovú stratu vo výške 50 až 150 miliónov eur a ruší vyplácanie dividend. Predpokladá sa, že tržby klesnú o nízke až stredné jednociferné percento.
Akcie reagovali na túto správu poklesom o 4,8 % v predburzovom obchodovaní na platforme Tradegate.
Rok 2026 ako prechodné obdobie
Generálny riaditeľ Arthur Hoeld opísal rok 2026 ako prechodné obdobie. Spoločnosť sa chce zamerať predovšetkým na:
- Predaj nadbytočných zásob v továrenských predajniach a u veľkoobchodných partnerov
- Posilnenie marketingu
- Vývoj lepších produktov pre futbal, beh a tréning
- Reorganizácii vnútornej štruktúry a zníženiu nákladov
Puma plánuje kapitálové výdavky vo výške približne 200 miliónov eur. Cieľom je vrátiť sa k ziskovosti v roku 2027.
Konkurenčný tlak a reštrukturalizácia
Spoločnosť si kladie za cieľ stať sa v dlhodobom horizonte najväčším konkurentom spoločností Nike Inc. a Adidas AG.
Po prevzatí vedenia spoločnosti minulé leto Hoeld prekvapil investorov svojím veľmi otvoreným hodnotením situácie a potrebou zásadného „resetu“. Nasledovalo:
- Prepúšťanie
- Zmeny vo vedení
- Podpora vstupu čínskej spoločnosti Anta Sports Products Ltd. ako hlavného akcionára
Puma tiež uviedla, že objem nepredaných zásob by mal dosiahnuť vrchol na konci roku 2025. Do konca tohto roka by sa zásoby mali vrátiť na štandardnejšiu úroveň, čo je kľúčovou podmienkou pre stabilizáciu marží.
