NZDUSD: Prudké poklesy po holubičom postoji RBNZ 🎙️📄

Centrálna banka Nového Zélandu (RBNZ) ponechala oficiálnu úrokovú sadzbu (Official Cash Rate) nezmenenú na úrovni 2,25 % a zverejnila vyvážené a opatrné vyhlásenie. Menová politika zostáva akomodačná a tón nebol jastrabí, avšak bol mierne pevnejší než v novembri. Odráža zlepšený výhlaď rastu a vyššiu dôveru v návrat inflácie k cieľovej úrovni.
Postoj menovej politiky: akomodačný, ale podmienený
Výbor zdôraznil, že menové podmienky zostanú „istý čas“ podporné. Tvorcovia politiky sa zhodli, že príliš skoré stiahnutie stimulu by mohlo ohroziť oživenie a vytvoriť riziko poklesu inflácie pod stred pásma cieľa 1–3 %.
Kľúčové body z vyhlásenia:
-
OCR ponechaná na 2,25 % (jednomyseľné rozhodnutie).
-
Inflácia nedávno prekročila cieľové pásmo 1–3 %, očakáva sa však rýchly návrat späť do pásma.
-
Inflácia by sa mala v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov stabilizovať blízko 2 % (stred cieľa).
-
Ekonomika stále vykazuje výraznú nevyužitú kapacitu (záporná produkčná medzera).
-
Rast miezd zostáva mierny; jadrová inflácia je pod kontrolou.
-
Normalizácia politiky bude postupná a závislá od ďalšieho posilňovania oživenia.
Aktualizovaná trajektória OCR bola v porovnaní s novembrom mierne upravená nahor, čo naznačuje možnosť skoršieho zvýšenia sadzieb, než sa pôvodne predpokladalo. Táto informácia však NZD nepodporila a mena počas seansy prudko oslabila.
Inflačný výhlaď: návrat k cieľu
Medziročná inflácia CPI vzrástla na konci roka 2025 približne na 3,1 %, čím prekročila hornú hranicu cieľového pásma. Nárast bol spôsobený najmä cenami potravín, nákladmi na elektrinu a volatilnými zložkami obchodovateľných tovarov. Banka zostáva presvedčená, že inflácia sa vráti smerom k 2 %. Riziká pre infláciu sú hodnotené ako vyvážené.
Rast a trh práce: oživenie prebieha, ale nerovnomerne
RBNZ označila oživenie za počiatočné, avšak stabilné. Rast podporujú vysoké ceny komodít a predchádzajúce zníženia sadzieb, dynamika však zostáva naprieč sektormi nerovnomerná. HDP sa po poklese v polovici roka 2025 zotavuje a nezamestnanosť zostáva zvýšená (okolo 5,4 %), no stabilizuje sa.
Tlačová konferencia – kľúčové vyjadrenia guvernérky Anny Breman
Guvernérka Anna Breman zachovala opatrný tón a dištancovala sa od interpretácií naznačujúcich bezprostredné začatie cyklu zvyšovania sadzieb. Vo funkcii guvernérky RBNZ pôsobí od minuloročného decembra.
Hlavné posolstvá:
-
Trajektória OCR je podmienená, nejde o záväzok.
-
Zvýšenie sadzieb do konca roka je možné, ale nie je plánované.
-
Banka neplánuje zvyšovať sadzby, kým neuvidí jasne silnejší rast a inflačné tlaky.
-
Prípadné sprísnenie bude postupné.
-
Zvýšenie sadzieb v štvrtom štvrťroku nie je plne zakotvené v projekciách.
-
Neočakáva sa prudký nárast cien nehnuteľností.
Komunikácia bola zjavne zameraná na to, aby trh nezapočítaval agresívny cyklus sprísňovania.
Reakcia trhu
Napriek mierne vyššej trajektórii sadzieb trh vyhodnotil posolstvo skôr ako holubičie než jastrabie. Novozélandský dolár po rozhodnutí výrazne oslabil.
-
NZD bol najslabšou hlavnou menou dňa, keď voči menovému košu oslabil približne o 0,6–0,9 %.
-
NZDUSD počas seansy klesol približne o 0,92 %.
Reakcia trhu naznačuje, že investori boli nastavení na silnejší signál sprísňovania, no namiesto toho dostali posolstvo zdôrazňujúce trpezlivosť a závislosť od dát.
