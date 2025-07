Obchodné prímerie alebo problematický kompromis?

Dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, uzavretá pod tlakom prezidenta Trumpa a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, zavádza jednotné clo vo výške 15 % na väčšinu európskeho tovaru vyvážaného do USA. Tento kompromis odvrátil potenciálne katastrofickú colnú vojnu, no predstavuje neideálne riešenie pre európskych exportérov. Ešte pred víkendom sa šanca na dohodu odhadovala na 50:50; bez nej by všetok tovar z EÚ čelil clám vo výške 30 % od 1. augusta 2025. Dohodu preto možno vnímať ako odvrátenie najhoršieho scenára, i keď za cenu zhoršenia obchodných podmienok. Neúspech by navyše spustil odvetné opatrenia zo strany EÚ a pravdepodobne aj spirálu obchodných obmedzení, podobne ako v prípade nedávneho konfliktu USA a Číny.

Princíp proporcionality: Kto získal viac?

Nová dohoda je asymetrická. EÚ súhlasila s 15 % clom na väčšinu svojho exportu do USA. Na oplátku získala výnimky v podobe nulových ciel na strategické sektory, ako sú lietadlá a ich súčasti, vybrané chemické produkty, niektoré generické lieky, zariadenia na výrobu polovodičov a vybrané poľnohospodárske komodity a suroviny. Európska oceľ a hliník však naďalej čelia vysokému 50 % clu, hoci sa očakávajú rokovania o zavedení limitov, pod ktorými by sa uplatnili nižšie sadzby. Aj tak sa však predpokladá, že obchod medzi USA a EÚ klesne.

V praktickej rovine hlavným prínosom EÚ je odvrátenie prísnejších ciel a zachovanie prístupu na americký trh, najmä pre automobilky. V posledných týždňoch čelili autá a súčiastky 27,5 % clu (základné 2,5 % + 25 % dodatočných ciel). Na oplátku sa EÚ zaviazala k rozsiahlym nákupom amerického LNG, ropy, jadrových palív a zbraní, ako aj k navýšeniu investícií v USA o stovky miliárd dolárov. Väčšina ústupkov prichádza zo strany EÚ, zatiaľ čo USA získavajú nové pracovné miesta, investície a vývozný potenciál. Netreba zabudnúť, že USA sú najväčším dovozcom európskeho tovaru, čo môže zvýšiť infláciu, hoci zrejme menej, ako sa pôvodne očakávalo.

Až pätina zahraničného tovaru vstupujúceho do USA pochádza z krajín EÚ.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Kľúčové je, že EÚ neoznámila úplné zrušenie ciel na americký tovar. Európska ponuka spočíva v otvorení trhu – predovšetkým v sektoroch, kde EÚ dováža z USA, nie však v nepodmienenom a jednostrannom zrušení všetkých ciel. Podrobné zoznamy výrobkov z oboch strán budú ešte upresnené počas implementácie dohody.

Budúcnosť Európy v novej obchodnej realite

Súčasné nastavenie predstavuje novú realitu pre globálnu obchodnú pozíciu Európy: colný tlak zo strany USA na jednej strane a dumping s nadbytkom tovaru z Číny na strane druhej. Európa sa tak ocitá medzi dvoma kameňmi, bez toho, aby odstránila niektoré z týchto rizík. V dôsledku amerických ciel na Čínu bola časť čínskeho vývozu presmerovaná do Európy, čo ešte viac zvýšilo cenový tlak, najmä v spracovateľskom priemysle a automobilovom sektore.

EÚ tak bude musieť aktívne reagovať na hrozby zo strany čínskych exportov (napr. lacné elektromobily alebo oceľ) – funguje už európsky systém včasného varovania a EÚ začína antidumpingové vyšetrovania. Na druhej strane však ďalšie otvorenie trhu podľa amerických podmienok núti európske firmy prispôsobiť sa novým, menej výhodným exportným podmienkam.

Navigácia „medzi dvoma kameňmi“

Na zvládnutie tohto prostredia by EÚ mala:

Chrániť strategické odvetvia – automobilový priemysel, letectvo, pokročilé technológie a špeciálnu chémiu – a usilovať sa o maximálne možné colné výnimky v týchto oblastiach.

Kontrolovať príliv lacného tovaru z Číny – prostredníctvom antidumpingových ciel, kvalitatívnych štandardov a dohľadu nad investíciami .

Diversifikovať exportné trhy – hľadať partnerov mimo USA a Čínu , napr. krajiny juhovýchodnej Ázie, Afriku a Indiu . EÚ už predtým zmeškala príležitosť na širšiu dohodu medzi krajinami zasiahnutými americkými clami .

Udržiavať bilaterálny dialóg s USA – o ďalších výnimkách z ciel pre európske tovary , pričom dôraz by sa mal klásť na princíp reciprocity .

Posilniť priemyselnú politiku a investície do inovácií – aby kompenzovala rastúce náklady na prístup na kľúčové trhy.

Reakcia trhu

Trh vníma situáciu jasne v prospech USA, hoci s rizikom zvýšeného inflačného tlaku. Európa sa vyhla najhoršiemu scenáru, ale hospodársky rast bude aj tak obmedzený.

Za kľúčové víťazstvo EÚ možno považovať obmedzenie ciel na autá a záruku, že clá na farmaceutiká nebudú zvýšené na 200 %, ako to nedávno naznačoval Donald Trump.

Napriek tomu nemožno vylúčiť Trumpovu schopnosť jednostranne zmeniť názor a odstúpiť od dohody bez následkov – investori si už na túto volatilitu v posledných mesiacoch zvykli.

Táto dohoda zintenzívňuje tlak na Európsku centrálnu banku (ECB), aby pokračovala v znižovaní úrokových sadzieb. Naopak v USA môže hrozba zvýšenej inflácie spochybniť plánované septembrové zníženie sadzieb. V aktuálnom scenári EURUSD klesá smerom k potenciálnej línii krku na úrovni 1,1600. Ak by došlo k prelomeniu tejto trendovej línie, rozsah formácie naznačuje úrovne blízko 1,1250.

Zdroj: xStation5

