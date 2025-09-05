viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
OIL klesá o 1 % v dôsledku možného zvýšenia dodávok zo strany OPEC 📉

15:25 5. septembra 2025

Cena ropy dosiahla najnižšiu úroveň za posledné dva týždne po správe, že Saudská Arábia tlačí na OPEC+, aby zvážil skoršie obnovenie produkcie ropy s cieľom získať späť podiel na globálnom trhu – hoci konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami chce Rijád zvýšiť produkciu, aby nižšie ceny vykompenzoval väčšími objemami, no tento krok môže naraziť na odpor členov, ktorí uprednostňujú prísnejšie obmedzenie dodávok na podporu cien. Nie je zatiaľ jasné, či sa o zvýšení rozhodne v blízkej dobe alebo až neskôr.

Potenciálne zvýšenie dodávok by mohlo prísť už po nedeľnom zasadnutí OPEC. Správa stlačila cenu kontraktu OIL pod augustové minimá, pričom aktuálne je cena o 1 % nižšie oproti predchádzajúcej hodine.

 

Zdroj: xStation5

 

 

