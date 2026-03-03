On Holding hlási rekordné tržby, akcie napriek tomu klesajú o viac ako 10 % 👟

Švajčiarska spoločnosť On Holding, ktorá je obchodovaná na americkom trhu, prvýkrát prekročila obrat 3 miliardy CHF. Výrobca športovej obuvi a odevov vykázal čistý obrat 3,0 miliardy CHF, čo predstavuje medziročný nárast o 30 %. Pri prepočte pri konštantnom výmennom kurze dosiahol rast až 35,6 %. Avšak ani tieto silné čísla nedokázali presvedčiť investorov. Po zverejnení výsledkov akcie spoločnosti klesli o viac ako 10 %. Trh reagoval hlavne na slabší výhľad a pokles čistého zisku, hoci prevádzkové ukazovatele zostávajú veľmi silné. V štvrtom štvrťroku tržby vzrástli o 22,6 % na 743,8 milióna CHF, čím prekonali očakávania Wall Streetu vo výške 724,3 milióna CHF. Rast bol zaznamenaný ako v priamom predaji zákazníkom, tak aj vo veľkoobchodných kanáloch, ktoré v štvrtom štvrťroku zaznamenali dvojciferný rast. Spoločnosť ukončila fiškálny rok s hotovosťou presahujúcou 1 miliardu CHF.
Ziskovosť dosiahla rekordnú úroveň. Hrubá marža vzrástla v štvrtom štvrťroku na historické maximum 63,9 % a za celý rok dosiahla 62,8 %. Upravená marža EBITDA za fiškálny rok 2025 dosiahla 18,8 %. Napriek tomu čistý zisk a zisk na akciu medziročne aj postupne klesli. Vedenie pripisuje tento pokles zvýšeným reinvestíciám do ďalšieho rozvoja spoločnosti. Z regionálneho hľadiska bol najväčším motorom rastu región Ázie a Tichomoria, kde sa tržby približne zdvojnásobili. Vedenie spoločnosti identifikovalo región Ázie a Tichomoria ako kľúčový motor ďalšej expanzie v roku 2026. Silný rast zaznamenal aj segment odevov a doplnkov, ktorý teraz predstavuje 7 % celkových tržieb spoločnosti. Spoločnosť On Holding tiež rozšírila svoju maloobchodnú sieť na takmer 70 vlastných predajní po celom svete.
Výhľad na fiškálny rok 2026 však investorov sklamal. Očakávaný predaj nedosiahol odhady analytikov a vedenie varovalo, že pohyb meny by mohol spomaliť rast. Očakávaná marža EBITDA na rok 2026 je však v súlade s odhadmi trhu. Na základe týchto výsledkov analytická spoločnosť William Blair potvrdila svoje odporúčanie „Outperform“. Podľa spoločnosti sa akcie obchodujú za približne desaťnásobok predbežného odhadu upravenej EBITDA na rok 2027.
Graf ONON.US (H1)
Zdroj: xStation05
