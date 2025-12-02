OPEC+ zavádza každoročný audit ťažobných kapacít – krok k zvýšeniu dôveryhodnosti kvót

- OPEC+ zavádza každoročný audit produkčných kapacít s cieľom spravodlivejšie určiť ťažobné kvóty.
- Audity budú vykonávať nezávislí poradcovia, vrátane americkej spoločnosti DeGolyer a indického subjektu.
- Rusko, Irán a Venezuela budú mať špeciálny režim kvôli medzinárodným sankciám.
- Cieľom tohto kroku je zvýšiť dôveryhodnosť kvót a lepšie reflektovať reálne produkčné kapacity členských krajín.
OPEC+ od roku 2026 zavedie každoročné nezávislé hodnotenie produkčných kapacít svojich členov, ktorého výsledky budú prvýkrát využité pri určovaní ťažobných kvót pre rok 2027. Tento krok prichádza po rokoch vnútorných sporov a má za cieľ zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť budúcich dohôd medzi producentmi ropy a investormi.
Dlhodobým problémom skupiny bolo nastavenie kvót, ktoré často nereflektovali reálne produkčné možnosti jednotlivých štátov. Napríklad Spojené arabské emiráty požadujú vyššie kvóty kvôli investíciám do rozšírenia kapacít, zatiaľ čo niektoré africké krajiny čelia poklesu produkcie a nie sú schopné kvóty naplniť. Nerovnováha spôsobovala napätie – napríklad Angola v roku 2024 vystúpila z OPEC pre spory o kvóty.
Externé audity bude vykonávať renomovaná americká firma DeGolyer and MacNaughton pre 19 z 22 členov. Táto spoločnosť v minulosti auditovala rezervy Saudi Aramco pri jeho IPO. Rusko, Irán a Venezuela budú mať vlastný režim pre americké sankcie – Rusko a Venezuela využijú indického audítora, zatiaľ čo Irán bude poskytovať vlastné produkčné údaje.
Saudský minister energetiky označil rozhodnutie o audite za „jeden z najúspešnejších dní svojej kariéry“ a verí, že nový mechanizmus pomôže stabilizovať trhy a spravodlivo odmeniť krajiny investujúce do kapacít.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa zvýrazňuje rozdiel medzi kvótami a skutočnou produkciou. Podľa agentúry Platts v októbri 2025 ťažilo 12 z 18 krajín pod kvótou – napríklad Rusko zaostávalo o 101 000 barelov denne, zatiaľ čo Kazachstan prekročil kvótu o 144 000 barelov denne.
Súčasťou dohody je aj vytvorenie každoročného cyklu hodnotenia. Od roku 2026 budú krajiny každoročne v januári a februári predkladať nové údaje, na základe ktorých budú od marca prebiehať aktualizácie kvót na ďalšie roky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy dnes zaznamenala prudký výpredaj a prepadla sa pod dôležité kĺzavé priemery – EMA 50 (62,98 USD) a SMA 100 (62,66 USD). Tento pohyb nadol naznačil možné oslabenie predchádzajúceho rastového trendu. Aktuálne sa však cena čiastočne zotavila a prekonala EMA 50 a SMA 100, čo môže signalizovať snahu trhu vrátiť sa nad kľúčové technické úrovne. CCI krátkodobo dosiahol extrémne nízku hodnotu -91,8, čo poukazuje na prepredané podmienky, ktoré mohli vyvolať následný nákupný záujem. Momentum opäť rastie, čo naznačuje, že býci sa snažia vrátiť do hry. Objem počas výpredaja prudko vzrástol, čo potvrdzuje emocionálnu reakciu trhu a zvýšenú aktivitu obchodníkov. Kľúčové bude sledovať, či cena dokáže stabilne prekonať hranicu 63 USD a udržať sa nad kĺzavými priemermi – to by podporilo býčí scenár. Ak sa to nepodarí, môže dôjsť k testovaniu nižších supportov okolo 61,20–61,50 USD.
Zdroj: xStation5
