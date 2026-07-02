OpenAI ponúka Trumpovej administratíve časť akcií. Prichádza nová éra štátneho vplyvu v AI? ⚠️

OpenAI podľa správy Financial Times rokovala o možnosti, že by americkej vláde ponúkla časť akcií zodpovedajúcu 5% podielu. Pri uvádzanom ocenení spoločnosti okolo 852 miliárd USD by takýto podiel mohol mať hodnotu približne 42,6 miliardy USD. Zatiaľ však nejde o dokončenú transakciu, ale o návrh, ktorý môže byť súčasťou širšej debaty o úlohe štátu v rýchlo rastúcom sektore umelej inteligencie.
Šéf OpenAI Sam Altman mal túto myšlienku predstaviť Trumpovej administratíve ako strategický krok, ktorý by mohol pomôcť zmierniť politický tlak na najväčšie AI spoločnosti. Cieľom návrhu má byť nielen upokojenie debát okolo bezpečnosti a regulácie umelej inteligencie, ale aj snaha zabezpečiť, aby sa americká verejnosť mohla podieľať na finančných prínosoch, ktoré rozvoj AI prináša.
Súčasťou širšej úvahy je vytvorenie takzvaného verejného majetkového fondu, ktorý by mohol držať podiely vo vybraných AI firmách a prípadné výnosy následne distribuovať občanom. Inšpiráciou je napríklad Alaska Permanent Fund, ktorý dlhodobo vypláca obyvateľom Aljašky dividendy z výnosov spojených s prírodnými zdrojmi. V prípade umelej inteligencie by podobný model mohol slúžiť ako odpoveď na obavy, že zisky z AI skončia iba u úzkej skupiny technologických firiem a investorov.
Trh pred IPO a výhľad pre sektor AI
Návrh prichádza v čase, keď sa okolo OpenAI aj širšieho sektora umelej inteligencie hromadia obrovské očakávania. Spoločnosť je podľa dostupných informácií oceňovaná na zhruba 852 miliárd USD a patrí medzi najhodnotnejšie súkromné technologické firmy sveta. Zároveň sa čoraz viac hovorí o tom, že OpenAI aj jej hlavný konkurent Anthropic môžu v budúcnosti smerovať k burzovému debutu, teda k IPO.
Výhľad pre popredné AI laboratóriá je však čoraz zložitejší. Firmy čelia vo Washingtone rastúcej kontrole pre kybernetickú bezpečnosť, možné zneužitie pokročilých modelov, dopady na pracovný trh aj vysoké nároky na energiu a dátové centrá. Politici sa zároveň čoraz častejšie pýtajú, či by verejnosť mala mať priamy finančný prospech z technológie, ktorá môže zásadne zmeniť ekonomiku.
Regulačný tlak sa tak stáva jednou z kľúčových tém celého odvetvia. Vývoj najpokročilejších modelov už nie je iba otázkou technologického náskoku, ale aj národnej bezpečnosti, politickej dôvery a schopnosti firiem získať podporu vlády. Práve preto môže byť návrh OpenAI vnímaný ako pokus premeniť politické riziko na dlhodobé strategické partnerstvo.
Prečo môže byť vládna účasť strategicky dôležitá?
Z pohľadu OpenAI by prípadné odovzdanie časti akcií americkej vláde mohlo byť premysleným politickým krokom. Firma by tým dala Washingtonu priamy finančný záujem na úspechu celého sektora a zároveň by mohla oslabiť časť kritiky, že umelá inteligencia vytvára obrovské bohatstvo iba pre súkromných investorov.
Takýto krok by však bol zároveň veľmi citlivý. Vznikol by nový typ vzťahu medzi štátom a firmami, ktoré má štát zároveň regulovať. Kritici preto môžu namietať, že vláda by sa dostala do dvojitej roly. Na jednej strane by mala dohliadať na bezpečnosť a pravidlá trhu, na druhej strane by mohla finančne ťažiť z rastu konkrétnych AI spoločností.
Podobný princíp pritom nie je úplne bez precedentov. Americká vláda už v minulosti vstupovala do strategicky dôležitých firiem alebo podporovala kľúčové odvetvia prostredníctvom rozsiahlych investícií. V prípade OpenAI by však išlo o mimoriadne viditeľný krok, pretože umelá inteligencia je dnes vnímaná nielen ako technologický biznis, ale aj ako otázka národnej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a budúceho rozdelenia bohatstva.
Altmanova širšia predstava podľa dostupných informácií počíta s tým, že podobný model by sa nemusel týkať iba OpenAI, ale potenciálne aj ďalších veľkých hráčov, ako sú Anthropic, Google alebo Meta. Zatiaľ však nie je jasné, či by tieto spoločnosti na podobný návrh pristúpili.
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