Oracle prepúšťa tisíce zamestnancov — AI nahrádza pracovné miesta 🤖

Oracle (ORCL.US), jeden z najväčších svetových poskytovateľov softvéru, spustil ďalšiu vlnu prepúšťania, ktorá zasahuje tisíce zamestnancov. Ešte v máji 2025 spoločnosť zamestnávala približne 162 000 ľudí, a hoci firma k tomuto kroku nevydala oficiálny komentár, širší kontext tohto rozhodnutia je zrejmý. Oracle už dlhší čas výrazne investuje do infraštruktúry dátových centier schopných spracovávať úlohy spojené s umelou inteligenciou a tieto rastúce kapitálové výdavky je potrebné nejako financovať.
Vlani v septembri spoločnosť zverejnila kontrakt s OpenAI v hodnote viac ako 300 miliárd USD, čo viedlo k prudkému nárastu nevykázaných zmluvných záväzkov až o 359 % na 455 miliárd USD. Krátko nato Oracle oznámil aj zmeny vo vrcholovom vedení, keď do čela spoločnosti ako noví co-CEO nastúpili Mike Sicilia a Clay Magouyrk, ktorí nahradili bývalú generálnu riaditeľku Safru Catz. Je zrejmé, že firma prechádza výraznou vnútornou reštrukturalizáciou a prispôsobuje svoju štruktúru novej realite, v ktorej má AI generovať významnú časť jej tržieb.
Paradox celej situácie je však zarážajúci. Oracle prepúšťa zamestnancov, aby financoval technológiu, ktorá tieto pracovné miesta postupne eliminuje. Nejde o ojedinelý prípad, ale o súčasť širšieho trendu v technologickom sektore, kde čoraz viac korporácií robí podobné strategické rozhodnutia. Investori túto transformáciu vnímajú pomerne optimisticky, čo dokazuje aj dnešný takmer 3 % rast ceny akcií spoločnosti.
V dlhšom horizonte však trh započítava riziko konkurencie v oblasti generatívnej AI aj neistotu, kedy sa masívne investície do infraštruktúry skutočne premietnu do budúceho voľného cash flow. Práve tento faktor drží Oracle v aktuálnom downtrende.
Akcie spoločnosti teraz testujú spodnú hranicu „value“ zóny meranej pomocou volume profile vytvoreného od začiatku roka 2025. Technický trend zostáva medvedí. Zdroj: xStation
