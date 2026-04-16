PepsiCo prekonalo očakávania. Dividendu zvyšuje 54. rok po sebe.📊

- PepsiCo dnes vykázalo tržby 19,4 miliardy dolárov: medziročný rast o 8,5 percenta, čo prekonalo očakávania analytikov
- Prevádzkový zisk vzrástol o 24 percent, upravený zisk na akciu o 9 percent
- Objem predaja potravín sa zlepšil - tlak spotrebiteľov na zdražovanie ustupuje
- PepsiCo zvyšuje dividendu 54. rok po sebe, patrí tak do exkluzívnej skupiny najspoľahlivejších dividendových akcií na svete
- Akcia sa obchoduje zhruba 9 percent pod februárovým maximom, dnešné výsledky môžu byť prvým impulzom k stabilizácii
PepsiCo dnes pred otvorením trhov prekonalo očakávania analytikov. Tržby za prvý kvartál 2026 dosiahli 19,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 8,5 percenta. Analytici pritom očakávali tržby okolo 18,95 miliardy. Upravený zisk na akciu vzrástol o 9 percent na 1,61 dolára, prevádzkový zisk až o 24 percent na 3,2 miliardy dolárov a prevádzková marža sa rozšírila o 210 bázických bodov na 16,5 percenta. Vedenie potvrdilo výhľad na celý rok vrátane organického rastu tržieb v rozsahu 2 až 4 percentá.
Kľúčovým signálom je zlepšenie objemu predaja v segmente potravín. Práve ten bol dlhšie pod tlakom, keď spotrebitelia reagovali na zdražovanie obmedzením nákupov. Teraz sa zdá, že tento tlak ustupuje. Pomohli tomu inovačné aktivity a iniciatívy zamerané na dostupnosť produktov, ktoré sa podľa slov generálneho riaditeľa Ramona Laguartu začínajú prejavovať. Pozitívny vývoj zaznamenali aj medzinárodné divízie. Každý zo zahraničných segmentov vykázal medzikvartálne zrýchlenie rastu tržieb.
Najväčší záujem vzbudzuje dividenda. PepsiCo oznámilo 4-percentné zvýšenie od júna 2026, čo bude predstavovať 54. po sebe idúce ročné zvýšenie. Spoločnosti s takýmto radom patria do exkluzívnej kategórie Dividend Kings, teda firiem, ktoré nepretržite zvyšujú dividendu minimálne 50 rokov. Je to skupina, do ktorej patrí len niekoľko desiatok spoločností na svete. Nejde len o číslo, je to signál o finančnej sile, disciplíne manažmentu a schopnosti generovať stabilné cash flow naprieč rôznymi ekonomickými cyklami, krízami aj vojnami. V prostredí geopolitickej neistoty je to presne ten typ akcie, po ktorej investori siahajú.
Napriek tomu sa akcia PEP obchoduje okolo 154,84 USD, teda zhruba 9 percent pod februárovým maximom 169,50 USD. Geopolitická neistota a obavy z inflácie tlačili v posledných týždňoch defensívne tituly nadol. Dnešné výsledky môžu byť prvým impulzom k stabilizácii, potvrdenie si však vyžaduje čas.
GRAF: PEP.US (H4)
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.