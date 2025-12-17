Petrobras vstupuje do obnoviteľných zdrojov – chystá akvizíciu podielu v solárnej divízii BP v Brazílii

- Petrobras plánuje akvizíciu 49,9 % podielu v spoločnosti Lightsource bp Brasil, čím vstupuje do oblasti obnoviteľných zdrojov.
- BP sa zbavuje časti svojej solárnej divízie v rámci návratu k rope a plynu po sklamaní z nízkouhlíkových investícií.
- Partnerstvo zatiaľ zahŕňa len jeden aktívny projekt, no rozvojový potenciál je výrazný.
- Ide o strategický krok Petrobras v rámci dlhodobej energetickej transformácie a diverzifikácie.
Brazílsky ropný gigant Petrobras sa pripravuje na svoju prvú akvizíciu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, keď plánuje kúpiť 49,9 % podiel v brazílskej divízii Lightsource bp, solárneho a batériového podniku britskej BP.
Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami už dozorná rada Petrobras schválila transakciu, ktorá predstavuje významný krok v rámci energetickej transformácie štátom kontrolovanej spoločnosti. Petrobras pritom už v novembri zverejnil päťročný investičný plán, v ktorom deklaroval zámer vstúpiť ako menšinový partner do projektov v oblasti solárnej, etanolovej, bionaftovej a biometánovej energie.
BP predáva, Petrobras diverzifikuje
Pre BP je predaj časti Lightsource bp Brasil súčasťou širšieho návratu k jadrovému biznisu v rope a plyne, po tom, čo jej nízkouhlíkové investície v posledných rokoch nenaplnili očakávania. Spoločnosť vstúpila do Lightsource v roku 2017 s investíciou 200 miliónov USD a v roku 2023 získala plné vlastníctvo.
Lightsource prevádzkuje solárne projekty vo viac ako desiatich krajinách a rozširuje aktivity aj do veľkokapacitných batériových úložísk. Napriek tomu jej podiel na celkových výnosoch BP ostáva v porovnaní s fosílnou divíziou veľmi malý.
Čo prinesie partnerstvo?
Po dokončení transakcie bude mať nový spoločný podnik zatiaľ len jeden fungujúci solárny komplex – Milagres v štáte Ceará na severovýchode Brazílie. Podľa zdrojov však existuje niekoľko ďalších projektov, ktoré by mohli byť postupne realizované.
Petrobras vidí potenciál v synergických efektoch, napríklad v prepojení s batériovými úložiskami alebo v využití existujúcej infraštruktúry. CEO Magda Chambriard už skôr uviedla, že projekt energetickej transformácie bude oficiálne predstavený do konca roka 2025.
Graf PBR.US (D1)
Akcie Petrobras aktuálne zaznamenávajú silný výpredaj a obchodujú sa na úrovni 11,78 USD, čo predstavuje prudký pokles pod kľúčové technické úrovne. Cena prelomila pod kĺzavé priemery EMA 50 (12,40 USD) a SMA 100 (12,39 USD), čím vznikol medvedí technický signál. RSI je na hodnote 39,4, teda blízko prepredanej zóny, čo naznačuje rastúci predajný tlak, ale zároveň možnosť blížiacej sa konsolidácie. Z technického hľadiska predstavuje najbližšiu podporu zóna okolo 11,60–11,40 USD, kde sa cena v minulosti opakovane odrazila. Naopak, návrat nad 12,40 USD by mohol signalizovať snahu o obnovenie pozitívneho trendu.
Zdroj: xStation5
