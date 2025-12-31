Platina stráca 7,5 %

Po piatkovom uzavretí burza oznámila zvýšenie počiatočných aj udržiavacích marží na drahé kovy vo svojej divízii COMEX. To vyvolalo výrazný pokles naprieč celým sektorom, napriek predchádzajúcemu prudkému rastu cien striebra nad 80 USD, spôsobenému oznámením čínskych vývozných obmedzení. CME s odvolaním sa na pretrvávajúcu volatilitu signalizovala ďalšie zvýšenie marží, ktoré nadobudne účinnosť po dnešnom uzavretí obchodovania.
Nasledujúce požiadavky na počiatočné marže boli zostavené pomocou nástrojov AI, ktoré agregujú údaje zo zdrojov vrátane CME, Bloomberg, Yahoo Finance a AIInvest. Tabuľka zobrazuje počiatočné marže; udržiavacie marže zvyčajne predstavujú približne 80–90 % týchto hodnôt. Uvedené čísla sa môžu líšiť od skutočných.
Hoci špekulatívne pozície na termínových burzách zatiaľ nedosiahli extrémne úrovne, súčasné zvýšenia marží môžu prinútiť komerčných investorov znížiť trhovú expozíciu. Trvalejšia cenová korekcia by si však pravdepodobne vyžadovala zásah dlhodobých investorov, napríklad realizáciu ziskov v rámci burzovo obchodovaných fondov (ETF).
V utorok došlo k zníženiu zásob drahých kovov v ETF fondoch zameraných na striebro a paládium, zatiaľ čo fondy investujúce do zlata a platiny svoju expozíciu navýšili. Od začiatku roka vzrástli objemy držané v ETF fondoch pri zlate o 19 %, striebre o 20 %, platine o 2 % a paládiu o 50 %. Aktuálna hodnota zlata držaného v týchto fondoch predstavuje takmer 430 miliárd USD, striebra 65 miliárd USD, platiny 7 miliárd USD a paládia takmer 2 miliardy USD.
Platina dnes oslabila o viac než 7 % a testuje hranicu 2 000 USD, po tom, čo sa včera v rámci odrazu vyšplhala až na 2 200 USD za uncu. V súčasnosti testuje úroveň 50,0 % Fibonacciho retracementu. Ak bude táto podpora prelomená, ďalšia významná technická úroveň sa nachádza v blízkosti 1 700 USD, čo zodpovedá 78,6 % retracementu poslednej rastovej vlny a aktuálnej rastovej trendovej línii.
