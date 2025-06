Podľa guvernéra BoC Macklema by obchodná dohoda s USA mohla viesť k zrušeniu ciel 📌

Guvernér Bank of Canada Tiff Macklem predniesol opatrný, ale mierne optimistický prejav, v ktorom zdôraznil, že pokrok smerom k novej obchodnej dohode medzi Kanadou a USA by mohol pomôcť zmierniť inflačné tlaky prostredníctvom možného odstránenia vzájomných ciel.

Zároveň však upozornil, že kým nebude dohoda uzavretá, clá uvalené USA aj odvetné opatrenia Kanady budú naďalej zaťažovať infláciu a ekonomickú dôveru. Macklem uviedol, že konečný domáci dopyt v Kanade zostal v 1. štvrťroku slabý a pretrvávajúca neistota môže udržiavať opatrnosť spotrebiteľov aj firiem. Priznal, že zníženie sadzieb by mohlo byť na mieste, ak sa negatívne dopady ciel prehĺbia a inflačné tlaky ustúpia, no zároveň varoval, že trvalé jadrové inflačné tlaky by mohli zníženie sadzieb sťažiť. Centrálna banka zostáva výrazne závislá od údajov, pričom pozorne sleduje známky oslabenia amerického trhu práce.

V reakcii na prejav sa USDCAD obchoduje mierne nižšie na úrovni 1,36746, čo predstavuje pokles o 0,10 %, no stále sa drží blízko nedávnych maxím v kľúčovej rezistenčnej zóne.

