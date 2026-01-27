Pokus o odraz zemného plynu 📈 Počasie na východnom pobreží USA v centre pozornosti

Futures na americký zemný plyn (Henry Hub, NATGAS) sa po rolovaní kontraktov a korekcii z minulého týždňa opäť pomaly vracajú k rastu. Stalo sa tak po pondelkovom prudkom náraste a následnom poklese z trojročných maxím. Predchádzajúci výstrel nahor bol spôsobený zimnou búrkou Fern a širokospektrálnymi výpadkami produkcie v hlavných ťažobných oblastiach.
- Rast bol spočiatku ťahaný dopytom. Spotreba v rezidenčnom a komerčnom sektore dosiahla v pondelok približne 69 miliárd kubických stôp (Bcf), čo predstavuje sezónny vrchol typický pre extrémne mrazivé vlny. Výrazne stúpol aj dopyt v energetike – spaľovanie plynu na výrobu elektriny sa odhaduje na 50 Bcf, čo je úroveň porovnateľná s najteplejšími dňami minulého leta, avšak v zimnom prostredí.
- V krátkodobom horizonte je hlavnou otázkou, ako dlho tento dopytový šok vydrží. Prognózy naznačujú, že dopyt zostane výnimočne vysoký až do začiatku budúceho týždňa, keď sa očakáva mierne oteplenie, čo naďalej udržuje napätie na fyzickom trhu.
- Na krivke futures sa kontrakt s najbližšou dodávkou správa ako typický expirovaný kontrakt. Napríklad februárový kontrakt na burze Nymex klesá približne o 3 % pred stredajšou expiráciou, pričom trhová pozornosť sa presúva na nasledujúce mesiace dodávky.
- Marcový kontrakt klesá približne o 3,5 % na úroveň okolo 3,84 USD, čo poukazuje na prudký rozdiel medzi aktuálnym napätím v dodávkach a očakávaniami relatívne rýchlej normalizácie. Ide o učebnicový príklad backwardácie spôsobenej búrkou.
- Druhým pilierom príbehu je narušenie dodávok. Výpadky produkcie sa objavili v niekoľkých oblastiach USA – spočiatku sa odhadovali na približne 2 Bcf denne, no náhle sa prehĺbili až na 12 Bcf denne, pričom najväčší dopad pocítila oblasť Permian a širší región Mexického zálivu.
- Hlavná diskusia na trhu sa už nevedie o tom, či mala búrka dopad, ale ako rýchlo sa produkcia vráti do normálu. Prevažujúci scenár ráta s pretrvávajúcim napätím do polovice týždňa, po ktorom by malo nasledovať výrazné obnovenie dodávok cez víkend.
Oslabenie neznamená, že sa trh úplne upokojil. Investori začínajú započítavať vrchol studenej vlny a následné oživenie produkcie. Pokiaľ sa teploty a ťažba skutočne nevrátia do normálu, zvýšená volatilita zostáva základným scenárom.
NATGAS (M15)
Zdroj: xStation5
Predpovede počasia pre USA naznačujú, že chladné teploty môžu na východnom pobreží pretrvávať aj začiatkom februára.
Zdroj: NOAA, CPC
