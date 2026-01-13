Powellova stávka spochybnená❗️ USD posilňuje po komentároch šéfa Fedu zo St. Louis 💸

Americký dolár opäť získava podporu – po predchádzajúcom oslabení v reakcii na slabšie inflačné dáta – v dôsledku jastrabích vyjadrení prezidenta Fedu zo St. Louis Alberta Musalema, ktorý priamo spochybnil hlavný dezinflačný argument predsedu Fedu Jeroma Powella.
Musalemovo vyjadrenie je jednoznačne jastrabie a podporuje pozastavenie ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA. Podľa jeho slov by americká ekonomika mohla v roku 2026 rásť rýchlejšie, než sa očakáva, a inflácia bližšie k 3 % než 2 % naznačuje, že cenové tlaky sú odolnejšie, než sa predpokladalo.
Výrazne tiež zdôraznil, že Fed by nemal zakladať svoje rozhodnutia na očakávaniach ohľadom produktivity americkej ekonomiky. Tento pohľad je v priamom rozpore s argumentáciou Jeroma Powella, ktorý sa snažil presadiť znižovanie sadzieb s odkazom na to, že rast produktivity podporený umelou inteligenciou zníži náklady firiem a tým aj cenové tlaky. Musalem sa zároveň vyjadril k téme dostupnosti bývania, ktorú otvoril Donald Trump, pričom zdôraznil, že vysoké ceny bývania majú viacero príčin, nielen úrokové sadzby.
Dolár sa vracia do ofenzívy a posilňuje voči všetkým menám G10. Najviac pod tlakom sú japonský jen (USDJPY: +0,7 %), oslabený aj domácim politickým vývojom, a švajčiarsky frank (USDCHF: +0,5 %).
Od začiatku Musalemovho vystúpenia EURUSD oslabil približne o 0,2 %, prepadol sa pod 30-hodinový EMA (svetlofialová línia) aj pod kľúčovú podporu na úrovni 1,16500. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Cukrovarnícky sektor v USA tlačí na prísnejšie štandardy pre dovoz rafinovaného cukru
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
US100: Nasdaq sa odráža na vlne nového AI optimizmu 🤖🚀
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.