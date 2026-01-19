Prudké ochladenie v USA vyvolalo cenový skok zemného plynu

- Cena zemného plynu vyskočila až o 14 % v dôsledku mrazivého počasia očakávaného od 26. januára.
- Meteorologická mapa NOAA ukazuje na výrazne podpriemerné teploty vo východnej polovici USA.
- Spotreba plynu dosiahla takmer 119 bcf/deň, čo predstavuje 9 % nárast v porovnaní s minulým rokom.
- Trh reaguje na predpovede zvýšeného dopytu a potenciálny tlak na americkú energetickú infraštruktúru.
Cena amerického zemného plynu dnes prudko vzrástla po tom, čo meteorologická predpoveď ukázala na výrazne chladné počasie na prelome januára a februára. Očakávaný prílev arktického vzduchu smerom na východné Spojené štáty vyvoláva obavy z vysokej spotreby plynu, ktorý sa v zimných mesiacoch využíva na vykurovanie domácností aj výrobu elektriny.
Futures kontrakt na plyn s februárovým dodaním posilnil až o 14 % na 3,550 USD za mmbtu počas ázijského obchodovania.
Meteorologický úrad NOAA zverejnil výhľad teplôt na obdobie od 26. januára do 1. februára 2026, ktorý ukazuje výrazne podnormálne teploty najmä na východnom a stredozápadnom pobreží USA. Podľa mapy pravdepodobnosti teplôt sa najchladnejšie podmienky očakávajú v štátoch ako New York, Pensylvánia, Ohio, Illinois, Tennessee či Kentucky, kde je pravdepodobnosť podpriemerných teplôt vyššia ako 70 %. Naopak, západná časť krajiny, vrátane Kalifornie a Arizony, zažije teploty výrazne nad normálom.
Na vývoj zareagovali aj energetické prenosové spoločnosti PJM Interconnection a MISO, ktoré v piatok upozornili dodávateľov a výrobcov elektriny na očakávaný nárast dopytu od pondelka. Tieto výstrahy potvrdzujú očakávanie vyššieho zaťaženia energetickej infraštruktúry.
Podľa denných údajov agentúry BloombergNEF bola v nedeľu:
-
Celková spotreba zemného plynu v kontinentálnej časti USA na úrovni 118,9 miliardy kubických stôp denne, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %.
-
Produkcia suchého plynu dosiahla 112,4 bcf/deň (+7 % r/r),
-
Export do Mexika bol stabilný na úrovni 6,1 bcf/deň,
-
Tokia do LNG terminálov mierne klesli na 19,6 bcf/deň (−0,8 % t/t).
Kombinácia chladného počasia, zvýšeného dopytu a zatiaľ relatívne stabilnej produkcie spôsobila prudký nárast ceny, ktorá sa môže ďalej zvyšovať, ak sa teploty udržia pod priemerom dlhšie, než sa aktuálne očakáva. Zásoby plynu v USA nie sú na kriticky nízkej úrovni, no rýchly rast spotreby môže ovplyvniť cenový výhľad na zvyšok zimnej sezóny.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 3,429 USD a po otvorení trhu cez víkend zaznamenala prudký rast, ktorý ju vyniesol na maximum 3,553 USD. Po dosiahnutí tejto úrovne došlo k krátkodobej konsolidácii, ale celkové technické nastavenie zostáva býčie. Dôležitým signálom je prelomenie nad kĺzavými priemerkami – cena sa teraz drží nad EMA 50 (3,258 GBP) a nad SMA 100 (3,252 GBP). Táto situácia naznačuje zmenu trendu z klesajúceho na rastúci a považuje sa za potvrdenie nákupnej dynamiky. CCI (Commodity Channel Index) je na úrovni 54,2, čo je v pozitívnom teritóriu a naznačuje mierny nákupný tlak bez známok prekúpených podmienok. Podobne je Momentum na úrovni 108,034, čo potvrdzuje pozitívny moment. Spolu tieto hodnoty podporujú pokračovanie býčieho trendu. Pokiaľ ide o objem, došlo k nárastu objemu, keď cena prekonala úroveň 3,30 USD, čo naznačuje aktívnu účasť kupujúcich počas skoku ceny. Z technického hľadiska je teraz kľúčové, či cena udrží podporu v rozmedzí 3,38 – 3,42 USD. Ak áno, môže pokračovať v raste späť k odporu okolo 3,55 USD alebo vyššie. Naopak, pokles pod 50 EMA by mohol signalizovať návrat k úrovniam okolo 3,30 USD.
Zdroj: xStation5
