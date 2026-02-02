Prudký prepad ceny zemného plynu

- Cena amerického plynu sa prepadla o 17 % v dôsledku výhľadu miernejšieho počasia.
- Očakávané nadpriemerné teploty znižujú dopyt po vykurovaní.
- Trh zareagoval prudko po piatkovom raste, keď cena vyskočila o 11 %.
- Volatilita zostáva vysoká, ovplyvnená výkyvmi počasia a správami o zásobách.
Cena amerického zemného plynu zaznamenala prudký prepad o 17 %, keď sa vyjasnila meteorologická situácia na nasledujúce týždne. Po predchádzajúcom raste o 11 % v reakcii na silné mrazy sa trh otočil kvôli výhľadu na miernejšie teploty, ktoré znižujú dopyt po plyne na vykurovanie a výrobu elektriny.
Marcový kontrakt na zemný plyn klesol až na 3,62 USD za milión britských termálnych jednotiek (MMBtu) počas obchodovania v Ázii. Tento pokles nasledoval po silnom raste v piatok, keď trh reagoval na extrémne mrazy zasahujúce juh Spojených štátov.
Podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) sa však očakáva, že sa väčšina územia USA v nasledujúcich dňoch a týždňoch vráti k nadpriemerným teplotám. To znamená nižšiu spotrebu plynu na vykurovanie domácností a budov, čo priamo ovplyvňuje krátkodobý dopyt.
Zdroj: NOAA
Trh so zemným plynom v posledných týždňoch silno kolísal. Februárový kontrakt vystrelil až na trojročné maximum v dôsledku výpadkov produkcie spôsobených zimnou búrkou a rastúcim dopytom po vykurovaní. Po jeho exspirácii minulú stredu marcový kontrakt opäť prudko posilnil – tentoraz v reakcii na zmiešané predpovede počasia a býčí vládnu správu o zásobách.
Súčasný vývoj však ukazuje, že trh zostáva mimoriadne citlivý na akékoľvek zmeny v meteorologických výhľadoch, najmä počas vykurovacej sezóny, kde teplotné odchýlky zohrávajú kľúčovú úlohu v cenotvorbe.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu prudko klesla po predchádzajúcom raketovom raste a aktuálne sa obchoduje na úrovni 3,614 USD. Tento prepad nasledoval po extrémnom raste, keď cena v priebehu dvoch dní vystúpila nad 4,30 USD. Kĺzavé priemery EMA 50 (3,849 USD) a SMA 100 (3,810 USD) boli počas výpredaja jednoznačne prerazené smerom nadol, čo potvrdzuje stratu býčej dynamiky. CCI sa prepadol hlboko do záporných hodnôt okolo -78,4, čo signalizuje silný predajný tlak. Taktiež momentum kleslo z extrémnych hodnôt nad 100 a teraz sa nachádza v oblasti výrazne nižšej aktivity.
Zdroj: xStation5
