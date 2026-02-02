⚠️Zlato zmierňuje straty

Cena zlata výrazne zmierňuje straty, keď sa odrazila z úrovne blízko 4 400 USD za uncu späť k takmer 4 700 USD. Zaujímavé je, že tento odraz nastal v oblasti 50,0 % Fibonacciho retracementu býčieho trendu, ktorý začal v auguste 2025. Ochranné pásmo medzi 25- a 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) zostáva zatiaľ neporušené.
Piatkový cenový prepad na trhu so zlatom patril medzi najväčšie v histórii, no napriek tomu neprekročil 10 %. Naopak pri striebre pokles v jednom momente presiahol 30 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Je dôležité zdôrazniť, že štruktúra dopytu po zlate sa zásadne líši od trhu so striebrom. Na trhu so zlatom sme nepozorovali extrémne signály z trhu s OPCIAMI ani akútne obavy o fyzické dodávky drahého kovu. Napriek tomu je historický kontext kľúčový: v minulosti korekcie zlata z historickýc
Pri analýze obdobia od roku 2020 dosiahla maximálna korekcia 20 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Denné uzatvorenie nad úrovňou 4 750 USD za uncu by mohlo signalizovať, že korekcia na trhu so zlatom sa skončila. V takomto prípade by cieľom bol rýchly návrat k psychologickej hranici 5 000 USD. Naopak, ak by zlato ukončilo obchodný deň bližšie k úrovni 4 500 USD, zostáva možnosť hlbšej korekcie v hre. Tá by mohla stlačiť ceny späť k dlhodobej trendovej línii v pásme 4 000–4 200 USD za uncu.
