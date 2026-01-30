Pšenica zaznamenala najväčší mesačný rast od mája 2024 vďaka slabšiemu doláru

- Cena pšenice v januári vzrástla o 6,6 %, čo predstavuje najväčší mesačný nárast od mája 2024.
- Hlavným faktorom rastu je oslabenie amerického dolára, ktoré zvyšuje exportnú atraktivitu.
- Analytici však upozorňujú, že trh môže byť krátkodobo prekúpený a hrozí korekcia.
Futures na pšenicu obchodované v Chicagu zaznamenali v januári nárast približne o 6,6 %, čo predstavuje najväčšie mesačné zhodnotenie od mája 2024. Hlavným faktorom tohto rastu je oslabenie amerického dolára, ktoré zvyšuje konkurencieschopnosť amerického vývozu na globálnych trhoch.
Slabší dolár zvyšuje atraktívnosť americkej pšenice pre zahraničných kupcov, čo podporuje ceny napriek inak stabilným základným faktorom ponuky. Dolár je v súčasnosti na ceste k najstrmšiemu mesačnému poklesu od júna 2025, čo ďalej posilňuje vyhliadky amerických vývozcov čeliacich silnej konkurencii zo strany iných producentov, ako sú Rusko, Ukrajina a Austrália.
Ďalším impulzom pre rast cien boli obavy z poškodenia úrody mrazom, keď začiatkom januára zasiahla časť Spojených štátov silná zimná búrka. Hoci doteraz nedošlo k žiadnym významným revíziám odhadov globálnej produkcie, zvýšený dopyt a optimizmus na trhu tlačia ceny nahor.
Analytici z The Hightower Report však varujú, že súčasný rast môže byť len dočasný. Poukazujú na skutočnosť, že fundamentálny prebytok ponuky stále pretrváva a že súčasné pohyby sú primárne výsledkom makroekonomických vplyvov a špekulatívnych tokov. Okrem toho sa kontrakty na pšenicu začínajú pohybovať v prekúpenom teritóriu, čo zvyšuje pravdepodobnosť korekcie.
Graf pšenice (H4)
Cena pšenice dosiahla 541,13 USD, čo predstavuje významný nárast a potvrdzuje silný býčí trend. Súčasná cena je výrazne nad kĺzavými priemerkami, konkrétne nad EMA 50 (525,16 GBP) a SMA 100 (517,10 GBP), čo potvrdzuje pozitívnu technickú konfiguráciu a rastúci záujem o nákup. CCI (87,3) sa nachádza v prekúpenej zóne, čo naznačuje silnú dynamiku, ale môže to byť aj predzvesť krátkodobého ochladenia rastu. Dynamika (102,1) zostáva pozitívna, čo podporuje pokračujúci rastový trend. ) Z technického hľadiska sa cena blíži k rezistencii okolo 545–550 USD, čo môže byť prekážkou ďalšieho rastu. Ak dôjde k prelomeniu tejto úrovne, môže nasledovať pohyb až k 560 USD. Naopak, v prípade korekcie by prvou dôležitou podporou mohla byť oblasť okolo EMA 50 (325 GBP), ktorá sa nedávno stala východiskovým bodom pre najnovší rast.
Zdroj: xStation5
