Ropa a plyn mierne oslabujú po zverejnení správy STEO

Septembrové vydanie správy STEO (Short-Term Energy Outlook) poukazuje na pokles cien ropy, nárast zásob a zvýšenú aktivitu OPEC+, zatiaľ čo pri zemnom plyne je trend opačný – očakáva sa rast cien v dôsledku obmedzenej ponuky a rastúcich LNG exportov. Zároveň správa signalizuje jasnú podporu spotrebiteľom vďaka nižším cenám benzínu, ale aj pretrvávajúcu transformáciu smerom k obnoviteľným zdrojom energie.
Výroba elektriny v USA by mala v roku 2025 vzrásť o 2,3 % a v roku 2026 o 3,0 %. Hlavným zdrojom rastu je fotovoltika, ktorej zvyšujúci sa podiel v energetickom mixe odráža pokračujúci trend energetickej transformácie. V nasledujúcich rokoch to bude faktor, ktorý obmedzí emisie a zníži závislosť od fosílnych palív.
Ropa a benzín
Prognózy naznačujú pokles cien ropy Brent z približne 68 USD/b v auguste na 59 USD/b v štvrtom kvartáli 2025, a následne na 50 USD/b začiatkom roka 2026. Priemerná cena ropy v roku 2026 sa očakáva na úrovni 51 USD/b. Hlavným dôvodom je nárast zásob na trhoch, spôsobený tým, že OPEC+ zvýši produkciu o 2 milióny barelov denne v období 3Q25–1Q26. K obmedzeniu dodávok môže dôjsť až neskôr v roku 2026.
Priemerná cena benzínu v USA by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,10 USD/gal a v roku 2026 klesnúť na približne 2,90 USD/gal. Výnimkou zostane oblasť západného pobrežia, kde ceny zostanú nad úrovňou 3 USD/gal. Tento pokles cien znamená, že podiel výdavkov na palivo na osobných príjmoch klesne pod 2 %, čo bude najnižšia úroveň od roku 2005 (s výnimkou pandemického roku 2020). To podporuje kúpnu silu domácností a predstavuje pro-spotrebiteľský faktor.
Ťažba ropy v USA má v roku 2026 klesnúť približne o 1 %, zatiaľ čo ťažba zemného plynu zostane stabilná. Zmena cenových vzťahov medzi komoditami podporuje presun vrtných aktivít do oblastí bohatých na plyn, čo naznačuje vývoj stratégie upstream sektora.
Graf ukazuje, že cena zostáva v širokom klesajúcom trende, pričom kotácie sa pohybujú v klesajúcom kanáli vyznačenom červenými čiarami. Momentálne sa cena odráža od zóny podpory v oblasti 60–61 USD. Pokiaľ však nedôjde k prerazeniu nad úroveň 61,8 FIBO, predajný tlak si udržiava prevahu, a až trvalý prielom nad touto úrovňou by otvoril cestu k rastu na 70–72 USD. Pokles pod 60 USD by naopak zvýšil riziko prehĺbenia pohybu smerom k 57 USD, a v dlhšom horizonte dokonca k 52 USD.
Zemný plyn
Prognózy predpokladajú rast cien Henry Hub z 2,91 USD za milión britských termálnych jednotiek v auguste na 3,70 USD v štvrtom kvartáli 2025, a ďalej na približne 4,30 USD v roku 2026. Dôvodom sú produkčné obmedzenia v USA pri súčasnom raste LNG exportov. Výsledkom je, že plyn sa stáva relatívne drahšou komoditou, čo zvyšuje náklady pre priemysel a energetiku.
Graf ukazuje klesajúci klin, v ktorom sa cena od začiatku roka 2025 pohybuje v klesajúcom trende. Momentálne sa cena odráža od silnej podpory na úrovni 61,8 FIBO, no pokiaľ sa kotácie držia pod zónou 3,25–3,30 USD (50 % FIBO a klesajúca trendová línia), majú prevahu predajcovia – až prielom nad túto úroveň by otvoril cestu na otestovanie 3,63 USD a potenciálne 4,20–4,75 USD, zatiaľ čo návrat pod 2,85 USD zvyšuje riziko ďalšieho poklesu smerom k 2,30 USD.
