Ropa čaká na výsledok rokovaní medzi USA a Iránom. Trh balansuje medzi geopolitikou a rastom ťažby OPEC+.

- Ropa stagnuje pred kľúčovými rokovaniami medzi USA a Iránom.
- Možná dohoda by mohla zvýšiť dodávky iránskej ropy a stlačiť ceny nadol.
- OPEC+ zvažuje obnovenie zvyšovania ťažby od apríla.
- Geopolitické napätie zostáva hlavným faktorom ovplyvňujúcim volatilitu, pričom ceny sa pohybujú v rozmedzí 60 až 80 USD za barel.
Ceny ropy zostávajú na začiatku týždňa prakticky nezmenené, keďže investori posudzujú vplyv nadchádzajúcich rokovaní medzi USA a Iránom na pozadí očakávaného zvýšenia produkcie OPEC+. Trh v súčasnosti kolíše medzi geopolitickým rizikom a potenciálnym zvýšením ponuky.
Severnomorská ropa Brent sa obchodovala za približne 67,52 USD za barel (-0,3 %), zatiaľ čo americká ropa WTI sa obchodovala za približne 62,72 USD za barel. Aktivita na trhu je tiež utlmená kvôli sviatku Deň prezidentov v USA a lunárnemu novému roku v niektorých častiach Ázie.
Pozornosť sa sústreďuje na druhé kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sa uskutoční v Ženeve. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa naznačila, že dohoda by mohla byť dosiahnutá v priebehu budúceho mesiaca. Medzitým Irán vyhlásil svoju ochotu uzavrieť dohodu, ktorá prinesie ekonomické výhody obom stranám, pričom v hre sú investície do ropných a plynových polí, ťažby nerastných surovín a nákupu lietadiel.
Minister zahraničných vecí Marco Rubio zdôraznil, že USA uprednostňujú diplomatické riešenie, ale vojenská možnosť zostáva na stole. Spojené štáty posilnili svoju vojenskú prítomnosť v regióne a Irán varoval, že v prípade útoku by mohol reagovať proti americkým základniam.
Pre ropný trh je kľúčové, či prípadná dohoda povedie k uvoľneniu sankcií a návratu väčších objemov iránskej ropy na svetový trh. To by vyvolalo tlak na pokles cien, najmä ak by OPEC+ obnovil zvyšovanie ťažby, pričom otázka zvýšenia ťažby sa bude prerokúvať začiatkom marca. Podľa dostupných informácií sa kartel prikláňa k obnoveniu rastu ťažby od apríla po trojmesačnej prestávke.
Analytici poukazujú na značnú citlivosť trhu:
- Eskalácia napätia by mohla posunúť cenu ropy Brent smerom k 80 USD za barel.
- Naopak, upokojenie situácie a návrat iránskej ropy by mohol stiahnuť cenu späť na 60 USD za barel.
Ropa tak v súčasnosti vstupuje do rozhodujúcej fázy, pričom jej budúci smer bude závisieť predovšetkým od výsledku diplomatických rokovaní a postoja producentov OPEC+.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa naďalej konsoliduje blízko úrovne 62,57 USD za barel, pričom celkový technický obraz zostáva skôr negatívny. Z technického hľadiska je cena pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (63,15 USD) aj SMA 100 (63,86 USD) smerujú nadol, čo potvrdzuje krátkodobý medvedí trend. CCI je v negatívnom teritóriu, čo signalizuje pokračujúci predajný tlak, hoci bez extrémnych podmienok prekúpenosti. Momentum sa mierne stabilizuje, ale zatiaľ nenaznačuje silnejší obrat nahor.
V krátkodobom horizonte je kľúčová podpora v oblasti 62,40 – 62,50 USD. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre pokles smerom k 61,80 USD. Naopak, návrat nad 63,20 USD (EMA 50) by bol prvým znakom stabilizácie a potenciálnej korekcie smerom k 64 USD.
Zdroj: xStation5
