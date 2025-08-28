​​​​​​​Ropa oslabuje s koncom americkej jazdnej sezóny, India naďalej zvyšuje nákupy z Ruska

Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď sa trh začal pripravovať na nižší dopyt po palivách v súvislosti s blížiacim sa koncom letnej jazdnej sezóny v USA, a zároveň sa obnovili dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a Slovenska.
Brent sa obchodoval za 67,77 USD (-0,4 %) a WTI za 63,94 USD (-0,3 %). Obchodníci pripomínajú, že americký sviatok Labor Day (2. septembra) býva neoficiálnym koncom obdobia silného dopytu po benzíne. „Všetky krátkodobé dôvody pre rast cien ropy miznú,“ uviedol John Evans z PVM.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
V stredu ropa krátko posilnila po správe o poklese amerických zásob o 2,4 milióna barelov, čo bolo viac, než očakával trh. Trvalejší rast však brzdí fakt, že dopytový vrchol je už za nami.
Ďalším faktorom je geopolitika. Po krátkom výpadku sa obnovili ruské dodávky cez Družbu, zatiaľ čo Moskva aj Kyjev stupňujú útoky na energetickú infraštruktúru. Washington medzitým tlačí na Indiu, aby obmedzila dovoz lacnej ruskej ropy – zároveň však prezident Trump zvýšil clá na indický tovar až na 50 %, čo vzťahy ďalej komplikuje.
India však dáva najavo, že sa ruskej ropy vzdať nehodlá. Podľa obchodníkov plánujú indické rafinérie v septembri zvýšiť nákupy z Ruska o 10–20 % oproti augustu, teda o ďalších 150–300 tisíc barelov denne. To je významný objem, pretože Rusko kvôli útokom na rafinérie znížilo svoju spracovateľskú kapacitu a má viac surovej ropy na export.
India už dnes dováža v priemere 1,5 milióna barelov denne ruskej ropy, čo pokrýva asi 40 % jej spotreby a predstavuje 1,5 % svetovej ponuky. Vďaka tomu je najväčším odberateľom ruskej ropy po mori. Hlavnými kupcami sú Reliance a Nayara Energy.
Moskva ponúka pre september vyššie zľavy než v auguste – 2 až 3 USD na barel oproti datovanému Brentu. Tieto ceny robia ruskú ropu pre Indiu atraktívnu, aj napriek rastúcemu politickému tlaku.
Analytici očakávajú, že bez globálneho embarga India pri dovoze z Ruska zotrvá. Ak by však nákupy zastavila, mohlo by to znížiť globálnu ponuku o približne 1 milión barelov denne a krátkodobo vyhnať ceny k hranici 100 USD za barel.
Celkovo teda ropa krátkodobo klesá kvôli slabšiemu americkému dopytu, ale indické nákupy ruskej ropy vytvárajú stabilný odbyt pre Moskvu a obmedzujú priestor pre výraznejší pokles cien.
Graf OIL (H4)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje na úrovni 67,35 USD a po predchádzajúcom prepade zostáva v konsolidačnej fáze. Krátkodobo sa obchoduje tesne nad úrovňou 23,6 % Fibonacciho retracementu (66,84 USD), pričom kĺzavé priemery EMA 50 (66,99 USD) a SMA 100 (66,72 USD) sa stretávajú v tesnej blízkosti aktuálnej ceny. Táto situácia potvrdzuje vyčkávaciu fázu trhu, kde sa kupujúci aj predávajúci snažia získať kontrolu nad smerovaním ďalšieho pohybu.
Technické indikátory zatiaľ nenaznačujú výrazný trend. Williams %R (-54) sa nachádza v neutrálnej oblasti, teda bez signálu prekúpenosti či prepredanosti. Momentum osciluje okolo hodnoty 100, čo ukazuje na krátkodobú stabilizáciu po predchádzajúcej volatilite. Objem obchodov zostáva relatívne nízky, čo zodpovedá konsolidácii po prudkých pohyboch z minulého týždňa.
Ak sa cena udrží nad hladinou 66,80 USD, môže dôjsť k pokusu o rast smerom k ďalšej významnej rezistencii na 67,99 USD (38,2 % Fibonacci) a následne k psychologickej úrovni 69 USD (50 % Fibonacci).
Naopak, prerazenie pod 66,50 USD by otvorilo cestu k testu podpory na 64,98 USD, čo je kľúčová úroveň posledného dna.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.