Ropa si udržuje zisky vďaka colnému pokoju, pozornosť sa obracia na Trumpovu cestu na Blízky východ

Cena ropy si udržuje nedávne zisky po uvoľnení napätia v obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou, pričom investori teraz sledujú vývoj na Blízkom východe, kde americký prezident Donald Trump začal oficiálnu návštevu.

Trump sa v Saudskej Arábii stretne s predstaviteľmi OPEC+, ktorého nedávne rozhodnutie zvýšiť produkciu prispelo k poklesu cien. Rijád sa snaží potrestať členské štáty kartelu, ktoré nedodržiavajú kvóty, avšak tento krok spôsobil pokles cien až na štvorročné minimum, čo ohrozuje rozpočtovú rovnováhu Saudskej Arábie. Krajina potrebuje ceny výrazne nad 65 USD za barel, aby pokryla rozsiahle investičné záväzky voči USA v hodnote až 600 miliárd dolárov.

Z geopolitického hľadiska je dôležitý aj tlak Trumpa na uzavretie jadrovej dohody s Iránom, ktorá by mohla uvoľniť sankcie a zvýšiť vývoz ropy z Teheránu. To by ďalej posilnilo ponuku na trhu a mohlo by opäť stlačiť ceny nadol. Hoci súčasné prímerie s jemenskými Hútími je sľubné, riziká na strane ponuky pretrvávajú.

Na druhej strane sa naďalej sleduje situácia v Rusku. Napriek nárastu objemu vývozu na 3,48 milióna barelov denne, hodnota ruského vývozu klesla kvôli nízkym cenám, pričom cena ropy Urals klesla pod 49 USD za barel. Tlak na Moskvu rastie aj zo strany Západu, ktorý zvažuje ďalšie sankcie, vrátane rozšírenia zákazu pre „tieňovú flotilu“ a možného uvalenia sekundárnych sankcií na kupcov ruskej ropy.

Rozporuplné signály na trhu tak vytvárajú napäté prostredie, v ktorom bude mať Trumpova misia na Blízkom východe kľúčový vplyv na budúci vývoj cien. Ak Rijád naznačí ochotu obmedziť ponuku, ceny môžu opäť rásť. Naopak, ďalší tlak na produkciu by mohol stlačiť trh späť smerom k 60 USD za barel.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena WTI ropy sa aktuálne pohybuje na úrovni 62,64 USD, pričom sa opäť blíži k silnej rezistencii medzi 63–64 USD, ktorá je vyznačená fialovým pásmom. Trh sa stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje býčiu štruktúru trendu a zvyšuje šancu na ďalší rast, ak bude rezistencia prekonaná. Williams %R sa nachádza na úrovni -9, čo znamená silný prekúpený stav, a podobne CCI vystúpil až na hodnotu 150,5, čo svedčí o veľmi silnom nákupnom momente, ale tiež varuje pred možnou krátkodobou korekciou.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: