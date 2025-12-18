Ropný trh balansuje medzi hrozbami sankcií a blokádou venezuelských tankerov

- Ceny ropy stagnujú, investori čakajú na vývoj geopolitickej situácie.
- USA zvažujú nové sankcie voči Rusku a blokádu venezuelských ropných tankerov.
- EÚ a Veľká Británia rozširujú sankcie voči ruskému námorníctvu a ropnému sektoru.
- Tieto hrozby prispievajú k napätiu na trhu, aj keď venezuelská ropa tvorí len 1 % globálnej ponuky.
Ceny ropy sa vo štvrtok stabilizovali, zatiaľ čo investori analyzujú potenciálne nové americké sankcie voči Rusku a možnú blokádu venezuelských tankerov, čo by mohlo výrazne narušiť globálnu ponuku ropy.
Cena ropy Brent sa pohybuje na úrovni 59,67 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI mierne vzrástla o 5 centov na 55,99 USD za barel. Trh reaguje na správy, že USA zvažujú ďalšie sankcie voči ruskému energetickému sektoru, ak Moskva nepristúpi na mierovú dohodu o Ukrajine. Oficiálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo, uviedol Biely dom.
Zároveň sa objavila hrozba zablokovania tankerov, ktoré prevážajú venezuelskú ropu pod sankciami, čo by mohlo ďalej obmedziť dostupnosť ropy na trhu. Analytici ING upozorňujú, že ďalšie opatrenia voči Rusku môžu predstavovať väčšiu hrozbu pre globálnu ponuku než samotná blokáda Venezuely.
Európska únia medzitým rozšírila sankcie na ďalších 41 ruských lodí, čím sa počet sankcionovaných plavidiel priblížil k 600. Veľká Británia tiež zaviedla sankcie na 24 osôb a subjektov, vrátane ruských ropných spoločností Tatneft a Russneft.
Blokáda Venezuely by sa mohla dotknúť približne 600 000 barelov denne, prevažne exportovaných do Číny. Do USA však naďalej smeruje 160 000 barelov denne, najmä vďaka výnimke pre spoločnosť Chevron. Zvyšné dodávky zostávajú obmedzené aj kvôli nedávnemu kybernetickému útoku na štátnu spoločnosť PDVSA, ktorá na krátky čas pozastavila nakládku ropy a palív.
Venezuelská ropa tvorí približne 1 % svetovej ponuky, no v kombinácii so sankciami voči Rusku môže aj tento čiastkový výpadok zvýšiť napätie na trhu. Otázne zostáva, ako by USA blokádu reálne presadili. Zatiaľ sa vie o zabavení jedného venezuelského tankera a podľa zdrojov USA pripravujú ďalšie zadržania.
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 59,42 USD, pričom trh sa stále nachádza v klesajúcom trende. Tento vývoj potvrdzuje skutočnosť, že sa cena drží pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 59,89 USD a SMA 100 na 60,37 USD. Tieto priemery fungujú ako rezistencie a brzdia rastové momentum. CCI dosahuje extrémnu hodnotu -157, čo značí silne prepredané pásmo. Tento stav môže krátkodobo signalizovať technický odraz, ale celkové momentum zostáva negatívne. Momentum osciluje pod hladinou 100, čo potvrdzuje pokles dynamiky rastu. Objem obchodov zostáva zvýšený najmä počas poklesov, čo poukazuje na aktivitu predajcov a pokračujúci výpredajový tlak. Po pokuse o prielom nad EMA 50 sa cena rýchlo vrátila pod túto úroveň, čo potvrdzuje falošný prielom.
Z technického hľadiska je aktuálne kľúčová podpora v pásme 58,90–59,00 USD, ktorej prielom by mohol otvoriť priestor na ďalší pokles až k úrovniam okolo 58,20 USD. Naopak, návrat k rastu by si vyžadoval prelomenie oblasti nad 60 USD, kde sa nachádza aj SMA 100.
Zdroj: xStation5
