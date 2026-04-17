Sam Altman a konflikt záujmov: Muž za ChatGPT čelí otázkam pred historickým IPO

- Valuácia 852 miliárd: OpenAI plánuje IPO v roku 2026, no vnútri firmy rastú pochybnosti o načasovaní
- Žiadny podiel, plat 66-tisíc: Altman nevlastní akcie OpenAI, jeho majetok je rozptýlený v stovkách externých startupov
- Helion a 500 miliónov: Altman navrhoval investíciu OpenAI do firmy, kde osobne zarába - zamestnanci sa vzbúrili, vedenie odmietlo
- CFO varuje: Finančná riaditeľka Sarah Friar hovorí, že firma na IPO nie je pripravená, straty v 2026 dosiahnu 14 miliárd dolárov
- Nástupca v hre: Niektorí akcionári súkromne zvažujú, či by mal Altman OpenAI cez IPO viesť
OpenAI, tvorca ChatGPT, sa blíži k jednej z najočakávanejších burzových debút v histórii. Spoločnosť bola naposledy ohodnotená na 852 miliárd dolárov a CEO Sam Altman plánuje vstup na burzu ešte v tomto roku. Práve teraz však prichádzajú odhalenia, ktoré celý plán komplikujú.
Podľa Wall Street Journal Altman počas svojej kariéry vybudoval investičné portfólio v stovkách startupov, v rozsahu porovnateľnom s veľkými rizikovými fondmi. Niektoré z týchto firiem neskôr uzavreli zmluvy s OpenAI. Na rozdiel od väčšiny technologických lídrov Altman nevlastní priamy podiel v spoločnosti, ktorú vedie, a jeho plat v roku 2024 údajne predstavoval len 66-tisíc dolárov. Jeho skutočný majetok je rozptýlený v externých projektoch, čo sťažuje posúdenie toho, či jeho rozhodnutia slúžia záujmom OpenAI, alebo jeho vlastným investíciám.
Konkrétnym príkladom je Helion, startup vyvíjajúci jadrovú fúziu, kde je Altman jedným z najväčších investorov. Keď firma začala zaostávať za sľúbenými prelommi a dochádzali jej zdroje, Altman navrhol, aby OpenAI investovalo 500 miliónov dolárov pri valuácii 35 miliárd. Zamestnanci sa znepokojili, OpenAI odmietlo, no napriek tomu uzavrelo s Helionom komerčnú zmluvu, ktorú firma neskôr využívala pri rokovaniach s investormi na zvýšenie vlastnej hodnoty.
Problémy nekončia pri Helione. Finančná riaditeľka Sarah Friar interne upozorňuje, že OpenAI na IPO nie je pripravené. Projektované straty na rok 2026 dosahujú 14 miliárd dolárov. Niektorí akcionári údajne súkromne diskutujú o možnom nástupcovi Altmana. Sám Altman to komentoval v decembri na podcaste lakonicky: byť CEO verejnej spoločnosti ho nenadchýna ani trochu.
Pre investorov sledujúcich AI sektor je to dôležitý signál. IPO spoločnosti s takýmto vplyvom na globálny technologický vývoj bude jednou z najsledovanejších udalostí roka, no čím bližšie je termín, tým viac otázok ostáva bez odpovede.
Články:
Rozbieha sa nový boj o grónske nerastné bohatstvo? ❄️
🎥 Netflix prekonáva očakávania, potvrdzuje výhľad ale odchod Reeds Hastingsa posiela akcie -10 %
Zhrnutie trhov: Zvesti o mieri a slabé firemné výsledky
Apple v Číne výrazne rastie, dodávky iPhonov stúpli o 20 % 🍏
