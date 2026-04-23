ServiceNow sa po výsledkoch prepadá o 13 % 📉 Začína sa opäť výpredaj softvérových akcií?

Prudký výpredaj akcií ServiceNow po výsledkoch za 1. štvrťrok 2026 môže na prvý pohľad pôsobiť prehnane. Spoločnosť v tradičnom zmysle nesklamala: tržby dosiahli 3,77 mld. USD oproti očakávaným 3,75 mld. USD, zatiaľ čo upravený zisk na akciu (EPS) predstavoval 0,97 USD, teda presne v súlade s konsenzom. Napriek tomu akcie výrazne oslabili, pretože trh očakával viac než len „solídne“ výsledky. V prípade ServiceNow investori hľadali jasné zrýchlenie rastu, silnejšiu monetizáciu AI a potvrdenie, že firma zostáva jedným z najdynamickejších titulov v celom softvérovom sektore. Širší segment softvéru je navyše v predobchodnej fáze tiež pod tlakom. Snowflake stráca okolo 3 %, Salesforce viac než 4 %, HubSpot 4,5 %, Workday 5 % a Atlassian približne 6 %. Viac než 7 % oslabuje aj IBM po zverejnení slabších dát z oblasti softvérových tržieb.
Najväčšie sklamanie: rast predplatného
Kľúčovým problémom vo výsledkoch boli tržby z predplatného, ktoré tvoria jadro biznis modelu spoločnosti ServiceNow. Dosiahli 3,67 mld. USD, čo znamená mierne prekonanie odhadov a medziročný rast o 22 %. Investori však očakávali výrazne silnejší výsledok. Manažment vysvetlil, že približne 75 bázických bodov rastu sa stratilo kvôli oneskoreniu pri uzatváraní niekoľkých veľkých on-premise kontraktov na Blízkom východe, ktoré súviseli s pokračujúcim regionálnym konfliktom.
Z fundamentálneho pohľadu to vyzerá skôr ako problém načasovania než ako známka slabnúceho dopytu. V súčasnom trhovom prostredí však investori reagujú viac na momentum než na nuansy.
Zvýšený výhlaď trh neupokojil
Za normálnych okolností by zvýšenie celoročného výhľaďu akcie podporilo. ServiceNow zvýšila svoj odhad celoročných tržieb z predplatného na 15,74 až 15,78 mld. USD z predchádzajúcich 15,53 až 15,57 mld. USD. Finančná riaditeľka Gina Mastantuono zdôraznila, že aktualizovaný výhlaď už zahŕňa konzervatívne predpoklady spojené s oneskorením kontraktov na Blízkom východe.
To je dôležitý signál, ktorý naznačuje, že vedenie nevidí štrukturálnu slabosť dopytu. Investori však tento krok interpretovali skôr ako snahu stabilizovať sentiment než ako silný katalyzátor obratu.
AI príbeh je stále pred monetizáciou
Z pohľadu sektora už kľúčová otázka okolo ServiceNow neznie, či firma rastie, ale či rastie dostatočne rýchlo na to, aby ospravedlnila svoje postavenie významného príjemcu trendu AI. Spoločnosť sa prezentuje ako „AI control tower“ pre firemných klientov. Problém je v tom, že trh už dnes nepožaduje len silný príbeh, ale aj hmatateľný finančný dopad.
Manažment uviedol, že produktová línia AI smeruje k prekročeniu 1 mld. USD tržieb v roku 2026, pričom generálny riaditeľ Bill McDermott naznačil, že realistickejšie by mohlo byť číslo 1,5 mld. USD. Napriek tomu už výhľad do budúcnosti nestačí, ak štvrťročné výsledky neukazujú jasný bod zlomu.
Fundamenty zostávajú silné
Práve tu je najviac viditeľný rozpor medzi reakciou trhu a prevádzkovou realitou. ServiceNow nevyzerá ako firma, ktorá čelí štrukturálnemu zhoršovaniu. Naopak, ďalej vykazuje silný rast, zvyšuje výhlaď, realizuje agresívne spätné odkupy akcií a uzatvára strategické akvizície.
Spoločnosť počas štvrťroka odkúpila približne 20 miliónov akcií, teda viac než dvojnásobok celkového objemu za celý rok 2025. Zároveň v predstihu dokončila akvizíciu kyberbezpečnostnej firmy Armis v hodnote 7,75 mld. USD. To nie sú známky firmy pod tlakom, ale spoločnosti so silnou finančnou kapacitou a dôverou vo svoj dlhodobý smer.
Prečo bola reakcia taká prudká
Vysvetlenie spočíva v tom, ako je ServiceNow oceňovaná. Firma už nie je vnímaná ako typická rastová akcia, ale ako jeden z hlavných AI príbehov v podnikovom softvéri. Tým sa latka výrazne zvyšuje. Keď už akcie od začiatku roka výrazne strácali, trh nehľadal „dostatočne dobrý“ štvrťrok, ale výsledky, ktoré by jasne zmenili príbeh.
Namiesto toho investori dostali len mierne prekonanie odhadov, vysvetlenie okolo oneskorených kontraktov a odporúčanie počkať si na širšiu strategickú aktualizáciu počas nadchádzajúceho Analyst Day. To nestačilo a spustilo prudký výpredaj, ktorý sa prelial aj do ďalších softvérových mien, ako sú Salesforce, Oracle a Adobe.
Kríza trpezlivosti, nie kríza biznisu
Túto reakciu možno vnímať predovšetkým ako reset očakávaní, nie ako signál zhoršujúcich sa fundamentov. Trh trestá ServiceNow nie za slabé výsledky, ale za to, že nepriniesla dostatočne silný dôkaz zrýchlenia rastu ťahaného AI — a práve to investori čoraz častejšie očakávajú od lídrov v oblasti infraštruktúry a podnikového softvéru.
Toto rozlíšenie je dôležité. V krátkom horizonte môže sentiment zostať krehký. V dlhšom období bude kľúčové, či sa odložené kontrakty vrátia do pipeline a či AI skutočne výrazne zrýchli rast.
V tejto chvíli to vyzerá skôr ako firma, ktorá sklamala tempom, než ako spoločnosť strácajúca kontrolu nad svojím biznisom. Valuácia na základe očakávaných ziskov za nasledujúcich 12 mesiacov sa aktuálne pohybuje okolo 23-násobku, pričom po otvorení trhu môže klesnúť smerom k 21-násobku, čo naznačuje výrazné ochladenie investorských očakávaní.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.