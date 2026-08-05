Arista Networks: výsledky, ktoré trh očakával, a výhľad, ktorý udržiava AI optimizmus

Bol to report, po ktorom trh nemal veľký dôvod na pochybnosti. Arista Networks nielen výrazne prekonala očakávania analytikov, ale predložila aj výhľad na ďalší kvartál, ktorý sa opäť ocitol výrazne nad trhový konsenzus. V predburzovom obchodovaní akcie spoločnosti rastú o viac ako 12 %.
Najdôležitejšie finančné údaje z reportu za druhý kvartál 2026 ukazujú rozsah súčasného rastu biznisu Aristy:
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Príjmy: 3,04 mld. USD, čo predstavuje rast o 37,7 % medziročne a o 12,1 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Spoločnosť po prvýkrát v histórii prekročila hranicu 3 mld. USD štvrťročného predaja.
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Upravený zisk na akciu (EPS): 1,02 USD oproti očakávaným približne 0,89 USD analytikmi. Výsledok predstavuje rast o približne 40 % medziročne a výrazné prekonanie konsenzu.
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Upravená prevádzková marža: 49,9 % oproti 48,8 % pred rokom. Napriek dynamickému rastu príjmov si Arista naďalej udržiava výnimočne vysokú ziskovosť.
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Hrubá marža: približne 65 %, čo ukazuje silu obchodného modelu a schopnosť spoločnosti udržiavať vysokú finančnú efektivitu.
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Výhľad príjmov na tretí kvartál 2026: približne 3,3 mld. USD, čo je úroveň výrazne nad predchádzajúcimi očakávaniami trhu.
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Výhľad upraveného EPS na tretí kvartál: 1,06–1,08 USD, taktiež nad konsenzom analytikov.
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Výhľad prevádzkovej marže: 48–49 %, čo naznačuje, že ďalší rast predaja by sa mal uskutočniť bez výrazného zhoršenia ziskovosti.
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Celoročná perspektíva: vedenie očakáva príjmy vo výške približne 12,6 mld. USD v roku 2026, čo predstavuje rast na úrovni 40 % medziročne.
Súbor týchto údajov odhaľuje najdôležitejší prvok súčasného príbehu Aristy: spoločnosť nielen rastie veľmi rýchlo vďaka investíciám do AI infraštruktúry, ale zároveň zostáva jednou z najziskovejších firiem v celom segmente technologickej infraštruktúry.
Trh dostal presne to, čo od jednej z najdôležitejších spoločností spojených s rozvojom AI infraštruktúry očakával. Rýchly rast príjmov, výrazné prekonanie výhľadov, veľmi vysoká ziskovosť a perspektíva ďalšieho zrýchlenia v nasledujúcich mesiacoch. Rovnako dôležité je, že report potvrdzuje, že dopyt spojený s umelou inteligenciou zostáva mimoriadne silný a neobmedzuje sa výlučne na výrobcov čipov.
Arista uzavrela druhý kvartál s príjmami na úrovni 3,04 mld. USD, pričom po prvýkrát v histórii prekročila hranicu 3 mld. USD štvrťročného predaja. Výsledok predstavuje rast o 37,7 % medziročne a o 12,1 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Príjmy zároveň prekonali trhový konsenzus o približne 210 mil. USD.
Upravený zisk na akciu dosiahol 1,02 USD oproti trhom očakávaným približne 0,89 USD. To predstavuje rast o takmer 40 % medziročne a jedno z najsilnejších pozitívnych prekvapení celého reportu.
V prípade Aristy však nejde iba o samotné prekonanie výhľadov. Rovnako dôležitá je kvalita rastu. Spoločnosť zvyšuje príjmy tempom blízkym 40 %, pričom si zároveň udržiava upravenú prevádzkovú maržu na úrovni takmer 50 %. Táto kombinácia veľmi rýchleho rastu a výnimočne vysokej ziskovosti zostáva jednou z najväčších predností celého obchodného modelu.
Upravená prevádzková marža dosiahla 49,9 % oproti 48,8 % pred rokom. Arista nielenže zvyšuje rozsah svojej činnosti, ale dokáže si zároveň zachovať vysokú finančnú efektivitu. Pri rastúcich príjmoch a čoraz väčšej škále biznisu spoločnosť naďalej generuje veľmi vysoké zisky, čo ju výrazne odlišuje od mnohých firiem, ktoré sa rozvíjajú tempom charakteristickým pre sektor AI.
Najdôležitejšia časť celého príbehu sa však nachádza v rastúcom dopyte po sieťovej infraštruktúre pre dátové centrá. S rastúcou škálou modelov umelej inteligencie rastie nielen dopyt po procesoroch a AI čipoch. Čoraz väčší význam nadobúda aj spôsob, akým sú tisíce čipov navzájom prepojené a ako rýchlo môžu medzi sebou vymieňať dáta.
Práve tu sa nachádza miesto Aristy v súčasnom AI boome.
Spoločnosť dodáva sieťové prepínače a riešenia, ktoré zabezpečujú komunikáciu vo vnútri veľkých dátových centier. V prípade rozsiahlejších dátových centier prestáva byť sieť len pomocným prvkom. Stáva sa jednou z kľúčových komponentov celej infraštruktúry, pretože výkonnosť systému závisí nielen od výkonu samotných čipov, ale aj od rýchlosti a efektivity výmeny dát medzi nimi.
Čím väčšie sa stávajú AI klastre, tým väčší význam nadobúda sieťová priepustnosť, nízka latencia a schopnosť obsluhovať čoraz väčší počet spojení. Arista teda profituje z rovnakého trendu, ktorý ženie výsledky výrobcov čipov, ale podieľa sa na ňom z inej časti hodnotového reťazca.
Včerajší report ukazuje, že dopyt po sieťových riešeniach zostáva veľmi silný. Arista profituje z rastúcich investícií najväčších technologických spoločností, ako aj z rastúceho dopytu zo strany firemných zákazníkov. Rast sa už nezakladá výlučne na niekoľkých najväčších odberateľoch cloudových služieb, čo dodatočne posilňuje kvalitu celého príbehu.
Veľmi dôležitým prvkom reportu je aj výhľad na tretí kvartál. Arista očakáva príjmy na úrovni približne 3,3 mld. USD. To je výsledok výrazne vyšší než predchádzajúce trhové očakávania a znamená, že spoločnosť naďalej vidí veľmi silný dopyt po svojich riešeniach.
Zároveň sa výhľad upraveného zisku na akciu v rozsahu od 1,06 do 1,08 USD ocitol taktiež nad trhový konsenzus. Vedenie pritom očakáva udržanie upravenej prevádzkovej marže v rozsahu od 48 % do 49 %, čo ukazuje, že ďalší rast príjmov by sa nemal uskutočniť na úkor výrazného zhoršenia ziskovosti.
V praxi teda trh dostal nielen veľmi silné výsledky za druhý kvartál, ale aj potvrdenie, že súčasné momentum sa môže udržať v nasledujúcich mesiacoch.
To je mimoriadne dôležité v kontexte celej narácie týkajúcej sa umelej inteligencie. V posledných kvartáloch sa investori čoraz častejšie zamýšľali nad tým, či budú rekordné výdavky najväčších technologických spoločností na dátové centrá naďalej rásť a či zostane dopyt po AI infraštruktúre dostatočne silný na to, aby ospravedlnil rozsah týchto investícií.
Výsledky Aristy predstavujú ďalší argument, že súčasný investičný cyklus naďalej pokračuje.
Dopyt po AI sa nekončí nákupom čipov. Budovanie veľkých dátových centier si vyžaduje aj rozvoj celej sprievodnej infraštruktúry a siete sa stávajú jedným z najdôležitejších prvkov umožňujúcich efektívne využívanie čoraz väčších výpočtových klastrov. Rastúce príjmy Aristy ukazujú, že investície do tejto oblasti zostávajú veľmi aktívne.
To samozrejme neznamená, že riziko úplne zmizne. Akcie Aristy sú oceňované s prihliadnutím na vysoké očakávania ďalšieho rastu a spoločnosť zostáva závislá od úrovne výdavkov najväčších cloudových zákazníkov. Pri súčasnom ocenení bude trh naďalej vyžadovať rýchly rast a udržanie veľmi vysokej ziskovosti.
Dnešný report však ukazuje, že Arista tieto požiadavky naďalej spĺňa.
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