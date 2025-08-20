Silný „risk-off“ tón ovládol trhy v stredu

S otvorením Wall Street bolo zjavné výrazné odklonenie od rizikových aktív, ktoré vyvolali rastúce obavy, že mierové rokovania o Ukrajine neprinesú žiadne konkrétne výsledky a môžu sa natiahnuť skôr na mesiace než týždne.
K neistote sa pridáva aj očakávanie zverejnenia zápisu zo zasadnutia FOMC, hoci jeho dopad môže byť obmedzený pred veľmi očakávaným piatkovým prejavom predsedu Fedu Jeroma Powella na stretnutí v Jackson Hole. Špekulácie rastú, že Powell využije tento prejav na utlmenie trhových očakávaní ohľadom skorého znižovania sadzieb. V ďalších správach je posledný pokus Donalda Trumpa vynútiť si ďalšiu rezignáciu vo Fede, tentokrát kvôli nedávnym obvineniam voči členke rady Lise Cookovej, vnímaný ako snaha získať väčší vplyv nad centrálnou bankou.
Výkonnosť trhu – hlavné body
US100 klesol o viac než 1,5 %. Nedávny ústup odráža korekciu z konca júla a začiatku augusta. Prelomenie pod úroveň 23 000 bodov by mohlo spustiť najväčšiu korekciu od marca.
Zlato vzrástlo o viac než 0,7 %, keď sa odrazilo od najnižšej úrovne od 1. augusta. Zvýšená neistota na trhoch opäť ženie investorov do bezpečných aktív.
Bitcoin zažíva najväčšiu korekciu od augusta. Prelomenie pod hladinu 112 000 USD by mohlo znamenať pokles k ďalšej kľúčovej podpore na 107 000 USD, čo je úroveň, ktorá sa zhoduje s 38,2 % Fibonacciho retracementom poslednej vlny a s lokálnymi vrcholmi z konca roka 2024 a začiatku roka 2025.
