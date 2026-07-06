SK Hynix vstupuje na americkú burzu 📈

Juhokórejský výrobca pamäťových čipov SK Hynix začal formálny proces uvedenia svojich akcií na americký trh prostredníctvom ADR. Spoločnosť plánuje predať depozitné certifikáty reprezentujúce približne 17,79 milióna bežných akcií. Podľa piatkovej záverečnej ceny v Soule by hodnota ponuky mohla dosiahnuť približne 28 miliárd USD.
Tento krok prichádza v čase mimoriadne silného záujmu investorov o celý polovodičový sektor, najmä o firmy napojené na umelú inteligenciu. Akcie SK Hynixu obchodované v Soule tento rok vzrástli približne o 260 %, čo firme umožňuje využiť veľmi priaznivú trhovú náladu. Americké uvedenie na burzu tak môže spoločnosti otvoriť prístup k hlbšiemu kapitálovému trhu a rozšíriť základňu investorov.
Hlavným motorom záujmu sú HBM pamäte, teda vysokopriepustné pamäťové čipy používané v systémoch pre AI výpočty. SK Hynix sa v tomto segmente dostal do veľmi silnej pozície a stal sa kľúčovým dodávateľom pre infraštruktúru spojenú s umelou inteligenciou. Práve vysoký dopyt po AI čipoch, dátových centrách a výpočtovej kapacite výrazne zvyšuje význam pamäťových technológií.
Firma navyše ťaží z toho, že v oblasti HBM reagovala rýchlejšie než jej dlhoročný rival Samsung Electronics. Vďaka tomu sa stala dôležitým partnerom pre výrobcov AI akcelerátorov a podľa uvedených dát ovládala vo štvrtom štvrťroku 2025 približne 57 % globálneho trhu HBM podľa tržieb. To je pre investorov dôležitý signál, pretože ukazuje nielen vysoký dopyt, ale aj schopnosť firmy obsadiť technologicky atraktívnu časť trhu.
Výsledky spoločnosti tento trend potvrdzujú. Prevádzkový zisk SK Hynixu za prvý štvrťrok dosiahol rekordných 37,61 bilióna wonov, zatiaľ čo analytici očakávali v priemere 35,7 bilióna wonov. Tržby sa takmer strojnásobili na 52,58 bilióna wonov. Také silné čísla ukazujú, že boom okolo AI sa neprejavuje iba v očakávaniach investorov, ale aj v reálnych hospodárskych výsledkoch.
Pamäťové čipy boli v minulosti vnímané ako výrazne cyklický biznis. Dopyt sa tradične odvíjal hlavne od predajov počítačov, smartfónov a spotrebnej elektroniky. Súčasná vlna investícií do umelej inteligencie však tento pohľad mení. Investori začínajú veriť, že dopyt po výkonných pamätiach môže byť dlhodobejší, pretože AI modely a dátové centrá potrebujú stále väčší objem rýchlej pamäte.
Nedostatok pamäťových čipov už dopadá aj na veľké technologické firmy. Niektoré spoločnosti podľa uvedených informácií zvyšujú ceny vybraných produktov, aby vyrovnali rastúce náklady na pamäte. Zdražovanie konzol, počítačov alebo tabletov ukazuje, že tlak v dodávateľskom reťazci sa začína prelievať aj do koncových cien pre spotrebiteľov.
Americká kotácia môže byť pre SK Hynix strategicky dôležitá aj z hľadiska ocenenia. Ak budú ADR obchodované na Nasdaq Global Select Market pod symbolom SKHY, firma môže získať lepší prístup k americkým inštitucionálnym investorom. To by mohlo zvýšiť likviditu akcií a potenciálne pomôcť znížiť rozdiel v ocenení voči globálnym polovodičovým konkurentom.
Zároveň však nejde o bezrizikový príbeh. Akcie už majú za sebou extrémny rast a očakávania trhu sú veľmi vysoké. Ak by sa rast dopytu po HBM spomalil, prípadne by konkurencia na čele so Samsungom začala rýchlejšie dobiehať technologický náskok, mohlo by dôjsť k výraznejšej korekcii. Rizikom je aj veľkosť samotnej ponuky, pretože trh bude musieť vstrebať nový objem akcií v hodnote okolo 28 miliárd USD.
Z pohľadu investorov tak SK Hynix predstavuje silný príbeh spojený s AI infraštruktúrou, pamäťovými čipmi a rekordným dopytom po HBM. Súčasne je však potrebné počítať s tým, že veľká časť pozitívneho scenára už môže byť započítaná v cene akcií. Americké uvedenie na burzu preto bude dôležitým testom, či investori aj po prudkom raste stále veria v pokračovanie polovodičového boomu.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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