Slabý japonský jen znepokojuje trhy. Dojde k ďalšej intervencii vlády?

Japonský jen naďalej oslabuje a nebezpečne sa približuje úrovni, pri ktorej vláda naposledy zasiahla do devízového trhu. Ministerka financií Satsuki Katayama varovala v stredu pred jednostrannými a rýchlymi pohybmi meny a poznamenala, že vláda situáciu sleduje s vysokou mierou ostražitosti. Po jej vyhlásení sa kurz stabilizoval na úrovni okolo 154,6 USD/JPY, ale naďalej zostáva najslabší od februára tohto roku.
Oslabovanie jenu zvyšuje napätie medzi obchodníkmi a politikmi, keďže kurz sa postupne blíži k hranici 155 za dolár, ktorú trh považuje za kľúčovú zónu pre možnú intervenciu. Vyhlásenie Katayamy tak signalizuje, že vláda je pripravená reagovať, ak pohyby na devízovom trhu ohrozia stabilitu ekonomiky.
Slabý jen pod tlakom menovej politiky a silného dolára
Pokračujúce oslabovanie jenu je spôsobené hlavne rozdielom v menovej politike Japonska a Spojených štátov. Kým Japonská centrálna banka (BOJ) naďalej udržiava ultra uvoľnenú politiku s extrémne nízkymi sadzbami, americký dolár je podporovaný očakávaniami rýchleho ukončenia vládneho shutdownu a silnými ekonomickými údajmi.
Zároveň trh vníma, že BOJ ešte nie je pripravená výrazne sprísniť politiku, čo ďalej oslabuje japonskú menu. Ak sa kurz priblíži k 155, môže nasledovať séria verbálnych intervencií – možno dokonca priama intervencia, podobne ako v júli 2024, keď orgány zasiahli pri kurze USD/JPY okolo 160.
Fiskálne stimuly na boj proti inflácii
Hoci slabý jen pomáha japonským vývozcom, zároveň zvyšuje náklady na dovoz a už viac ako tri a pol roka udržiava infláciu nad hranicou 2 %. Vláda sa preto pripravuje reagovať novými fiskálnymi stimulačnými opatreniami, ktorých cieľom je zmierniť dopad rastúcich cien a podporiť domáci dopyt. Premiérka Sanae Takaichi plánuje využiť prvý ekonomický balík svojho funkčného obdobia na spustenie novej stratégie rastu. Očakáva sa, že plán bude zahŕňať investície do strategických odvetví, ale aj cielenú podporu domácností. Napríklad energetické dotácie počas zimy a zníženie daní z palív. Očakáva sa, že balík bude rozsiahlejší ako v minulom roku, pretože vláda chce kombinovať opatrenia na podporu rastu s udržateľnou fiškálnou disciplínou.
Graf: USD/JPY (H4)
