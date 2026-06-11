🔥SMCI sa prepadla o 28 %. 7-miliardová emisia vystrašila investorov📉

- SMCI klesla o 28 % na 29 dolára, objem obchodov dosiahol 184 miliónov akcií, viac ako štvornásobok trojmesačného priemeru
- Firma plánuje emisiu v hodnote 7 miliárd dolárov na financovanie komponentov pre AI servery
- Backlog objednávok predstavuje 39 miliárd dolárov od viac ako 20 zákazníkov, ktorých mená neboli zverejnené
- Jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti bol v marci 2026 obžalovaný z nelegálneho exportu AI serverov do Číny
- Mzdové dáta za máj prekonali očakávania analytikov, výnos desaťročných dlhopisov sa vyšplhal nad 4,5 percenta
- Tržby za tretí fiškálny kvartál dosiahli 10,2 miliardy dolárov, medziročný nárast o 123 percent
- SMCI klesla o 28 % na 29 dolára, objem obchodov dosiahol 184 miliónov akcií, viac ako štvornásobok trojmesačného priemeru
- Firma plánuje emisiu v hodnote 7 miliárd dolárov na financovanie komponentov pre AI servery
- Backlog objednávok predstavuje 39 miliárd dolárov od viac ako 20 zákazníkov, ktorých mená neboli zverejnené
- Jeden zo spoluzakladateľov spoločnosti bol v marci 2026 obžalovaný z nelegálneho exportu AI serverov do Číny
- Mzdové dáta za máj prekonali očakávania analytikov, výnos desaťročných dlhopisov sa vyšplhal nad 4,5 percenta
- Tržby za tretí fiškálny kvartál dosiahli 10,2 miliardy dolárov, medziročný nárast o 123 percent
Výrobca AI serverov Super Micro Computer zažil v stredu jeden z najhorších obchodných dní za posledné mesiace. Akcie spoločnosti klesli o takmer 28 percent a uzavreli na úrovni 29,27 dolára, pričom objem obchodov dosiahol 184 miliónov akcií - viac ako štvornásobok trojmesačného priemeru okolo 44 miliónov. Príčinou bol jediný oznam. Firma plánuje navýšiť kapitál o 7 miliárd dolárov prostredníctvom kombinácie nových akcií a konvertibilných preferenčných dlhopisov.
Spoločnosť uviedla, že tieto prostriedky potrebuje na nákup komponentov pre objednávky v hodnote až 39 miliárd dolárov, ktoré v posledných týždňoch získala od viac ako dvadsiatich zákazníkov na AI servery a riešenia pre dátové centrá. Na papieri ide o obrovský dopytový signál. Trh to však okamžite prepočítal inak: emisia v takejto výške pri trhovej kapitalizácii, ktorá pred oznámením predstavovala zhruba 34 miliárd dolárov, znamená výrazné rozriedenie podielu každého existujúceho akcionára.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti SMCI (SMCI.US, H1)
Zdroj: xStation5
K poklesu však neprispieval len strach z dilúcie. Spoločnosť sa od marca tohto roka nevyhýba ani právnym komplikáciám. Jeden zo spoluzakladateľov bol vtedy obžalovaný z nelegálneho predaja pokročilých AI serverov čínskym zákazníkom v rozpore s americkými exportnými pravidlami. Super Micro sa od jeho konania dištancovalo, tvrdiac, že konal bez vedomia firmy. Keď však firma následne oznámila 39 miliárd dolárov nových objednávok od bližšie nešpecifikovaných zákazníkov, časť retailových investorov okamžite začala spochybňovať legitímnosť týchto zákaziek práve v kontexte tejto kauzy.
Situáciu zhoršili aj makroekonomické faktory. Mzdové dáta za máj prekonali očakávania analytikov, čo vyhnalo výnos desaťročných amerických dlhopisov nad 4,5 percenta. Vyššie výnosy historicky tlačia nadol ocenenie technologických spoločností s vysokými rastovými násobkami, medzi ktoré SMCI patrí. Súbežne s tým zaznamenali trhy obnovené geopolitické napätie na Blízkom východe a správy o presúvaní kapitálu pred očakávaným IPO SpaceX.
Výsledky za tretí fiškálny kvartál pritom ukázali tržby 10,2 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 123 percent. Otázka pre investorov teraz znie, či backlog za 39 miliárd dolárov predstavuje skutočný prielom, alebo či dilúcia a právne riziká prevážia nad dopytom, ktorý AI infraštruktúra bezpochyby generuje.
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