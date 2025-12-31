Španielsky trh zažíva svoj najlepší rok za posledné desaťročia

- Ibex 35 je tento rok približne +50 %, ide o najlepší výkon od začiatku 90. rokov a zároveň najvýkonnejší veľký trh v Európe
- Odhady rastu ziskov španielskych firiem tento rok vzrástli o viac než 15 %, hlavným ťahúňom rally sú banky na čele so Santander, BBVA a Unicaja
- Indra Sistemas posilnila približne o 185 % vďaka dopytu po obranných tituloch, valuácia Ibexu je okolo 14násobku očakávaných ziskov, stále však so zľavou približne 8 % voči Stoxx 600
Španielske akcie smerujú k najlepšiemu roku od začiatku 90. rokov. Index Ibex 35 bol k utorkovému uzavretiu v plusu približne 50 %, čo by bol najsilnejší ročný výkon za 32 rokov a zároveň najlepší výsledok medzi hlavnými európskymi trhmi. Stratégovia navyše naďalej vidia priestor na rast vďaka zlepšujúcemu sa výhľadu ziskov.
Zisky a nižšia citlivosť na USA
Odhady rastu ziskov španielskych firiem sa tento rok zvýšili o viac než 15 % a prekonávajú európskych konkurentov. Pomáha aj to, že španielsky trh má relatívne nízku expozíciu voči USA a clám prezidenta Donalda Trumpa. Akcie sa obchodujú na rekordných úrovniach, pričom nízka nezamestnanosť a mierna inflácia prispeli k tohtoročným zlepšeniam ratingu od troch hlavných agentúr. Podľa Mabrouka Chetouana z Natixis IM Solutions je tento rast vo väčšej miere postavený na „fundamentálne solídnych“ faktoroch.
Banky ťahajú väčšinu rally
Bankový sektor sa postaral o väčšinu rastu indexu. Šesť z desiatich najvýkonnejších titulov boli banky, na čele s Banco Santander, Unicaja Banco a BBVA, ktorých akcie tento rok vzrástli o viac než 100 %. Santander a BBVA sa zároveň stali dvoma najväčšími bankami v Európskej únii podľa trhovej kapitalizácie. Chetouane navyše upozorňuje, že silný dopyt po úveroch zo strany firiem aj domácností naznačuje, že rast Ibexu môže pokračovať aj v roku 2026.
Obrana zvyšuje lídra indexu a valuácie sú vyššie
Najvýkonnejší titul Ibexu ťahá obranný príbeh. Indra Sistemas, dodávateľ senzorov, radarov a elektronických systémov pre lietadlá, lode aj obrnené vozidlá, tento rok posilnila o 185 % vďaka zvýšenému záujmu o obranné firmy, keď Európa urýchľuje zbrojenie v reakcii na pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajinu. Rast však zároveň zdražil celý trh. Ibex sa obchoduje približne za 14-násobok očakávaných ziskov, teda nad svojím dlhodobým priemerom, napriek tomu je stále takmer o 8 % lacnejší než širší index Stoxx 600.
Graf: SPA35 (D1)
