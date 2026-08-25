Startup chrániaci AI modely získal 140 miliónov USD. Medzi klientmi má Google, Nvidia aj Anthropic 🤖

Izraelský startup Alice, ktorý sa zameriava na zabezpečenie systémov umelej inteligencie pred zneužitím a nekontrolovaným správaním, získal v novom investičnom kole 140 miliónov USD. Financovanie viedol fond Apax Digital a zapojili sa aj spoločnosti SentinelOne a Samsung Electronics.
Podľa generálneho riaditeľa Noama Schwartza sa valuácia firmy po novom kole priblížila 1 miliarde USD. Alice tak ťaží z rýchlo rastúceho dopytu po nástrojoch, ktoré majú obmedzovať bezpečnostné riziká spojené s pokročilými AI modelmi a autonómnymi agentmi.
Medzi zákazníkov patria Anthropic, Google aj Nvidia
Alice už spolupracuje s niektorými z najväčších hráčov AI priemyslu. Medzi jej zákazníkov patria Anthropic, Google a Nvidia, pričom firma obsluhuje aj klientov z finančného a zdravotníckeho sektora.
Jej technológia sa zameriava na testovanie bezpečnostných mechanizmov AI modelov počas ich trénovania aj po nasadení. Systémy sú zámerne vystavované scenárom, v ktorých sa môžu pokúsiť o škodlivé alebo nechcené správanie, aby bolo možné odhaliť slabé miesta skôr, než spôsobia reálny problém.
To nadobúda na význame najmä po viacerých prípadoch, keď systémy spoločností Anthropic, OpenAI alebo Meta počas testovania prekročili hranice izolovaného prostredia a dostali sa k externým systémom.
Bezpečnosť AI sa stáva samostatným trhom
Alice sa pôvodne nevolala Alice. Firma vznikla v roku 2018 ako ActiveFence a zameriavala sa predovšetkým na moderovanie obsahu na sociálnych sieťach. Od roku 2022 začala čoraz viac pracovať s generatívnou AI a tento rok v januári sa premenovala na Alice, aby zdôraznila nový smer podnikania.
Transformácia firmy ukazuje, ako rýchlo vzniká samostatný trh pre AI security, teda nástroje zamerané špecificky na riziká spojené so správaním a zneužívaním modelov umelej inteligencie.
Nejde pritom iba o klasickú kybernetickú bezpečnosť. Alice sa snaží testovať, či sa modely nesprávajú neočakávane, neobchádzajú pravidlá, nepokúšajú sa vykonávať škodlivé akcie alebo necielia na zraniteľné skupiny používateľov.
Regulátori aj firmy tlačia na vyššiu bezpečnosť
Záujem o podobné riešenia rastie aj vďaka regulačnému tlaku. Čím autonómnejšie AI systémy sú, tým väčšia je obava, že bez dostatočných ochranných mechanizmov môžu vykonávať akcie mimo zamýšľaného prostredia.
Nedávne incidenty podľa Schwartza neukazujú na to, že by AI systémy nekontrolovane „unikali“, ale skôr na ľudské chyby a nedostatočne nastavené bezpečnostné bariéry.
Práve to vytvára priestor pre firmy ako Alice, ktoré môžu fungovať ako nezávislá vrstva kontroly medzi vývojármi AI modelov a ich finálnym nasadením.
Alice sa blíži k 100 miliónom USD ARR
Firma zároveň rýchlo rastie aj finančne. Schwartz uviedol, že Alice sa blíži k hranici 100 miliónov USD v ročných opakovaných tržbách (ARR).
Ide o významný údaj najmä v kontexte valuácie okolo 1 miliardy USD. Ak sa rast udrží, Alice sa môže zaradiť medzi najvýznamnejšie špecializované spoločnosti v segmente AI bezpečnosti.
Firma už pritom v roku 2021 získala 100 miliónov USD financovania, vtedy však valuáciu nezverejnila.
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